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Политика

В Госдепе США связали расширение НАТО с политикой «открытых дверей»

Ведомости

НАТО проводит политику «открытых дверей», по которой в альянс могут войти страны, которые отвечают определенным критериям, и это не является нарушением обещания не расширять НАТО на восток, заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге. Такое обещание дал в 1990-х гг. госсекретарь США Джеймс Бейкер 

«Мы ясно дали понять, как и предыдущие администрации обеих сторон, что двери НАТО открыты, и мы привержены политике открытых дверей, которая была выдвинута в Бухаресте, что НАТО должна оставаться вариантом для кандидатов, когда они будут готовы и способны выполнить обязательства, которые прописаны», — заявил Прайс. 

По его словам, НАТО поддерживает право Украины самостоятельно строить свое будущее, она имеет право определять свой внешнеполитический курс без вмешательства извне. Прайс добавил, что НАТО — это оборонительный союз, направленный на защиту. Идея, что НАТО или страна-кандидат на вступление в альянс, такая как Украина, могут представлять угрозу для России, была бы смехотворной, если бы ситуация не была насколько серьезной, подчеркнул он.

Ранее российский президент Владимир Путин называл расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину «красной линией» для России. Если ракетные комплексы военного блока будут размещены на территории страны, подлетное время до Москвы составит от 7 до 10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут, отмечал Путин, назвав это угрозой безопасности России.

Сегодня президенты России и США проведут переговоры по видео-связи. Разговор Путина и Байдена состоится на фоне заявлений ряда западных политиков и сообщений в СМИ о возможном вторжении России на Украину. Агентство Associated Press сообщало со ссылкой на источник в администрации Байдена, что американская разведка ожидает военного наступления в 2022 г., при этом на границе будут размещены 175 000 российских военнослужащих, а половина из них якобы уже сосредоточена в различных точках.

В Кремле планы военной агрессии против республики категорически отрицают, а публикации в СМИ называют спланированной информационной кампанией. Ранее в понедельник телеканал CNN сообщил, что санкции США, которые могут быть наложены на Россию в случае предполагаемого вторжения, могут затронуть представителей ближайшего окружения Путина и российские энергетические компании, а также предусматривают отключение страны от международной платежной системы SWIFT.

Ранее по теме: Песков: Россия примет меры в случае присутствия военных НАТО на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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