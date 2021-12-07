В Госдепе США связали расширение НАТО с политикой «открытых дверей»

Сегодня президенты России и США проведут переговоры по видео-связи. Разговор Путина и Байдена состоится на фоне заявлений ряда западных политиков и сообщений в СМИ о возможном вторжении России на Украину. Агентство Associated Press сообщало со ссылкой на источник в администрации Байдена, что американская разведка ожидает военного наступления в 2022 г., при этом на границе будут размещены 175 000 российских военнослужащих, а половина из них якобы уже сосредоточена в различных точках.