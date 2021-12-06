Песков: Россия примет меры в случае присутствия военных НАТО на Украине
Россия будет вынуждена принять меры по защите своих интересов в случае возможного размещения военных НАТО на территории Украины. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
В интервью канадскому изданию The Globe and Mail, опубликованном в воскресенье, глава минобороны Украины Алексей Резников предложил направить в страну дополнительно 500 канадских военных инструкторов. Как утверждает министр, «необходимо, чтобы Канада, Соединенные Штаты и Британия совместно и оперативно предоставили военную поддержку Украине в ее противостоянии с Россией».
«Аналогичные заявления мы уже слышали из ряда европейских столиц, в том числе от британских военных, по-моему, было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения. Причем не только тренировочные, но и боевые. Конечно, это то, что нас чрезвычайно беспокоит, это то, что нам не нравится. И это то, что заставляет нас принимать какие-то меры по защите собственных интересов, страховаться от происходящего», — сказал Песков в интервью телеканалу RT.
При этом, по данным военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, сегодня на территории Украины уже могут находиться до 4000 американских военных и еще порядка 8300 военнослужащих из других стран НАТО.
Заявление Пескова прозвучало накануне беседы президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которая состоится по видеосвязи. Ожидается, что в ходе виртуальной встречи стороны обсудят в том числе ситуацию вокруг Украины и недавнюю инициативу президента Путина о гарантиях нерасширения НАТО на восток.
Ранее российский президент называл расширение военной инфраструктуры НАТО на Украину «красной линией» для России. Если ракетные комплексы военного блока будут размещены на территории страны, подлетное время до Москвы составит от 7 до 10 минут, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут, отмечал Путин, назвав это угрозой безопасности России.
Разговор Путина и Байдена состоится на фоне заявлений ряда западных политиков и сообщений в СМИ о возможном вторжении России на Украину. Агентство Associated Press сообщало со ссылкой на источник в администрации Байдена, что американская разведка ожидает военного наступления в 2022 г., при этом на границе будут размещены 175 000 российских военнослужащих, а половина из них якобы уже сосредоточена в различных точках.
В Кремле планы военной агрессии против республики категорически отрицают, а публикации в СМИ называют спланированной информационной кампанией. Ранее в понедельник телеканал CNN сообщил, что санкции США, которые могут быть наложены на Россию в случае предполагаемого вторжения, могут затронуть представителей ближайшего окружения Путина и российские энергетические компании, а также предусматривают отключение страны от международной платежной системы SWIFT.