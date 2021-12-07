В Совфеде назвали «фантастикой» возможное отключение России от SWIFT

Накануне CNN сообщил, что администрация Байдена изучает вопрос введения новых санкций против России для того, чтобы предотвратить «вторжение» ее войск на Украину. По данным телеканала, новые меры могут затронуть «ближайшее окружение» Путина и энергетические компании, а также подразумевают отключение России от SWIFT. Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США и их европейские союзники рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков страны и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Помимо этого, якобы обсуждается запрет на конвертацию российских рублей в иностранные валюты и покупку долговых обязательств России на вторичном рынке.