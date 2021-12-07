Газета
Политика

В Совфеде назвали «фантастикой» возможное отключение России от SWIFT

Ведомости

Возможные новые экономические санкции США против России, в том числе отключение страны от платежной системы SWIFT, похожи на фантастику, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Что касается отключения от SWIFT, это вообще абсолютно из области фантастики. Есть мировая экономика, мировая платежная финансовая система, она подобного не выдержит, потому что Россия — огромная страна, большой партнер многих других государств. Я не представляю, как в чемоданах и в сумках для челноков немцы, допустим, будут возить деньги в Россию за поставленный газ», — сказал сенатор в беседе с ТАСС.

Джабаров добавил, что введение таких санкций России ничем не грозит, а сообщения о планах США ввести новые рестрикции связаны с переговорами президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, которые назначены на вторник, 7 декабря. «Это больше демонстрация силы, подталкивание [президента США Джо] Байдена к каким-то жестким решениям. Но Байден — политик опытный, я думаю, он прекрасно понимает, что внешнее давление, которое на него оказывается, он спокойно выдержит», — отметил он.

Накануне CNN сообщил, что администрация Байдена изучает вопрос введения новых санкций против России для того, чтобы предотвратить «вторжение» ее войск на Украину. По данным телеканала, новые меры могут затронуть «ближайшее окружение» Путина и энергетические компании, а также подразумевают отключение России от SWIFT. Во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщило, что США и их европейские союзники рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших банков страны и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Помимо этого, якобы обсуждается запрет на конвертацию российских рублей в иностранные валюты и покупку долговых обязательств России на вторичном рынке.

Слухи о возможном введении новых санкций появились на фоне участившихся сообщений в западных странах и в Киеве о возможном «вторжении» России на территорию Украины. В Кремле планы военной агрессии категорически отрицают и называют информацию о переброске российских войск к украинским границам информационными «вбросами».

Ранее по теме: Песков: Россия примет меры в случае присутствия военных НАТО на Украине

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных