Bild: Меркель лично отвергла просьбу Зеленского разблокировать поставки оружия Украине

По данным Bild, в мае 2021 г. Берлин использовал право вето, чтобы заморозить поставки уже оплаченных Украиной американских крупнокалиберных винтовок Barrett и антидроновых ружей литовского производства. Для одобрения поставок через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам необходимо согласие всех членов альянса в каждом конкретном случае. При этом правительство Меркель, как утверждает один из источников издания, вынудило Нидерланды поддержать это решение, чтобы Германия не выглядела единственным противником продажи.