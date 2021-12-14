Bild: Меркель лично отвергла просьбу Зеленского разблокировать поставки оружия Украине
Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель лично отказала президенту Украины Владимиру Зеленому в поставках оружия Киеву по линии НАТО, передает немецкий таблоид Bild со ссылкой на осведомленные источники.
Меркель летом заявила Зеленскому, что Берлин не прекратит «блокаду» продажи Киеву оружия по линии НАТО, говорится в публикации. «Это исключено», — заявила она в ответ на соответствующий вопрос украинского коллеги, по словам присутствовавшего на встрече источника. Отказ Меркель связан с законодательством ФРГ, которое не позволяет поставлять вооружения в регионы с горячими точками.
По данным Bild, в мае 2021 г. Берлин использовал право вето, чтобы заморозить поставки уже оплаченных Украиной американских крупнокалиберных винтовок Barrett и антидроновых ружей литовского производства. Для одобрения поставок через Агентство НАТО по обеспечению и закупкам необходимо согласие всех членов альянса в каждом конкретном случае. При этом правительство Меркель, как утверждает один из источников издания, вынудило Нидерланды поддержать это решение, чтобы Германия не выглядела единственным противником продажи.
Bild указывает на некоторое смягчение позиции Берлина по поставкам вооружений Киеву к концу срока правления Меркель — предположительно, из-за возможного вторжении России на Украину, о котором в последние месяцы писали некоторые СМИ и предупреждали западные политики. В конце ноября Германия отозвала вето против продажи Украине систем обнаружения дронов, десять из них она получит уже в этом месяце. Поставки американских автоматов по-прежнему заблокированы.
8 декабря Меркель покинула пост канцлера после того, как блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) проиграл на выборах в Бундестаг социал-демократам. Ее преемником стал лидер последних Олаф Шольц.
11 декабря посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью изданию zn.ua заявил, что правительство Шольца «вряд ли изменит» свой подход к продаже оружия Украине.
Министр обороны республики Алексей Резников в опубликованном в воскресенье интервью Financial Times посетовал, что Германия блокирует поставки Киеву вооружений по линии НАТО, из-за чего Украина попытается приобрести оружие через двусторонние соглашения с США, Великобританией, Литвой и Францией. Резников сказал, что он «оптимистично настроен» на этот счет, но обеспокоен тем, что Украина, действуя таким образом, может не успеть получить необходимое оружие до предполагаемого нападения России.
Associated Press и Bloomberg в последние два месяца писали о концентрации российских войск возле границы с Украиной. Ряд западных лидеров, включая Меркель, президента США Джо Байдена и британского премьера Бориса Джонсона, пригрозили России серьезными контрмерами в случае нападения. В Кремле неоднократно заявляли, что не вынашивают агрессивных планов, а перемещения войск на территории России являются ее внутренним делом.