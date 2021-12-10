Украине дана отсрочка от принятия в НАТО

Украине дана отсрочка от принятия в НАТО10 лет задержки для Киева помогут наладить отношения альянса с Россией
«Красные линии» безопасности России и НАТО в Европе будут обсуждены, но конкретный формат самого обсуждения еще не понятен, заявил журналистам 9 декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Инициатива Владимира Путина о юридически обязывающих гарантиях дальнейшего нерасширения НАТО и неразмещения дестабилизирующих вооружений была формально отвергнута до саммита. Однако после него 8 декабря Джо Байден заявил, что в пятницу «на высоком уровне» проблемы европейской безопасности будут обсуждены между США, Россией и крупными членами НАТО – Великобританией, Францией, Германией и Италией. Он также заявил, что отправка американских войск на Украину для отражения российского вторжения не находится в повестке дня, однако против России будут введены жесткие санкции в случае этого вторжения.
Агентство AP сообщило 9 декабря, что госдепартамент уведомил Украину о том, что в ближайшие 10 лет она вряд ли будет принята в НАТО и ей стоит предпринять шаги для предоставления определенной степени автономии Донбассу. Впрочем, пока механизма для обсуждения вопроса о безопасности в Европе нет. Песков ответил «Ведомостям», что рабочей группы по этому вопросу после саммита не создано, нет у него информации и о том, в каком формате пройдет анонсированная Байденом встреча. Вместе с тем министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила о том, что поддерживает территориальную целостность Украины, но кризис следует урегулировать средствами дипломатии. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что приветствует саммит Путина и Байдена и выступает за деэскалацию. Девять стран восточного фланга НАТО, среди которых много настроенных резко антироссийски, и президента Украины Владимира Зеленского Байден проинформировал о разговоре с Путиным 9 декабря.
Предложение подобной встречи от Байдена по линии НАТО неожиданно и по существу сложно сказать, чем она будет являться, считает директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. В первую очередь для американского лидера это способ уйти от возможных упреков в том, что он решает проблемы с Россией и даже «идет на поводу у Путина», призвавшего к подобным контактам, без участия союзников. Теперь же, наоборот, будет продемонстрировано, что американцы «слышат» голос европейцев, не игнорируют, а России – что она имеет дело не только с США, но и с коллективом западных стран. Эту часть предложения легко определить.
В том, что касается существа, дело обстоит сложнее, продолжает Тренин. На данный момент у НАТО нет таких предложений, которые бы устроили Россию даже не как предложение, а хотя бы как шаг в конструктивном направлении. Эксперт предположил, что могут быть предложены, ради продолжения диалога самого по себе, некие консультации в будущем, а для этого – реанимирован фактически замороженный с 2014 г. Совет Россия – НАТО. Из каких-то реальных шагов альянс в такой ситуации, скорее всего, предложит России максимум ограничения размаха маневров и боевой учебы у границ России, масштабов активности и опасных маневров военной авиации, исключение из военной активности провокационных элементов вроде прохождения британского эсминца у берегов Крыма. Было бы хорошо для России, если бы НАТО согласилось не расширять и не приближать военную инфраструктуру к российским границам, но на это мало надежды, заключил Тренин.
Определенный положительный момент заключается в том, что Запад признал наличие проблемы, а не сваливает всю вину на Россию, как раньше, отмечает главный редактор журнала «Россия в международной политике» Федор Лукьянов. Для Москвы принципиально не членство Украины в НАТО, а ее втягивание в военную инфраструктуру альянса – ведь близким союзником США можно быть и не находясь в НАТО. Конструктивным форматом переговоров может быть обсуждение баланса вооружений в Европе по типу уже не действующего договора ДОВСЕ. По мнению эксперта, только разговор о типах вооружений в Европе, где и как они будут размещаться, может закончиться согласованием формальных норм.
Из анонсируемой на пятницу возможной встречи неназванных представителей четырех стран НАТО и России наверняка мало что получится с формальной точки зрения. Ни члены альянса, ни США ни при каких условиях не провозгласят изменения политики «открытых дверей» на членство в военном блоке. Но делать это – встречаться – и для России, и для НАТО сейчас необходимо, уверен директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев. Если Россия будет настаивать на своих «озабоченностях», ведущие страны альянса поймут, что любой их шаг на принятие Украины или Грузии в НАТО приведет к колоссальному международному конфликту. Российскую позицию донести необходимо, с этой точки зрения такая встреча и дальнейшие встречи имеют смысл, и само по себе налаживание диалога во многом благодаря французам и немцам вполне возможно.
По мнению Рогулева, негласное согласие Запада на оттягивание возможного вступления Украины в НАТО как минимум на 10 лет сейчас бы устроило Москву. Разумеется, Москва заинтересована в абсолютно нейтральном и внеблоковом статусе Киева наподобие Финляндии или Австрии во время холодной войны, продолжает американист. Но в нынешних условиях это мог быть удовлетворяющий компромисс. На подобный «отсроченный» подход по членству Украины в НАТО наверняка согласятся ключевые европейские страны альянса – Франция и Германия, хотя официально это ни в коем случае признаваться не будет. Кроме того, Киев вряд ли сможет и в ближайшие 10 лет соответствовать военно-техническим и организационным стандартам НАТО, так что такая уступка для США и их союзников на самом деле ничего не стоит.