Украине дана отсрочка от принятия в НАТО

В том, что касается существа, дело обстоит сложнее, продолжает Тренин. На данный момент у НАТО нет таких предложений, которые бы устроили Россию даже не как предложение, а хотя бы как шаг в конструктивном направлении. Эксперт предположил, что могут быть предложены, ради продолжения диалога самого по себе, некие консультации в будущем, а для этого – реанимирован фактически замороженный с 2014 г. Совет Россия – НАТО. Из каких-то реальных шагов альянс в такой ситуации, скорее всего, предложит России максимум ограничения размаха маневров и боевой учебы у границ России, масштабов активности и опасных маневров военной авиации, исключение из военной активности провокационных элементов вроде прохождения британского эсминца у берегов Крыма. Было бы хорошо для России, если бы НАТО согласилось не расширять и не приближать военную инфраструктуру к российским границам, но на это мало надежды, заключил Тренин.