Песков: транзит власти в 2024 году не стоит на повестке Кремля
Тема транзита власти в 2024 г. в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«На рабочем уровне никакой темы транзита нет, — сказал Песков в эфире телеканала RTVI. — Мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться при желании. Он еще не определился, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет».
По словам представителя Кремля, в условиях пандемии обсуждение этой темы — удел и заработок политологов, в Кремле же она на повестке дня не стоит.
В опубликованном 14 октября интервью журналистке CNBC Хедли Гэмбл Путин признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на очередной срок в 2024 г. На вопрос, думает ли он о преемнике, Путин сказал: «Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ».
30 ноября президент отметил, что само наличие у него права избираться на новый срок уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране. Право на переизбрание, о котором говорил Путин, было закреплено в обновленной Конституции, принятой летом 2020-го по итогам всенародного голосования.
Согласно действовавшей до тех пор версии главного закона, президент России не мог оставаться на своем посту более двух сроков подряд. Поправки позволяют президенту вновь участвовать в выборах в 2024 и 2030 гг.