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Песков: транзит власти в 2024 году не стоит на повестке Кремля

Ведомости

Тема транзита власти в 2024 г. в Кремле не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«На рабочем уровне никакой темы транзита нет, — сказал Песков в эфире телеканала RTVI. — Мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться при желании. Он еще не определился, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет».

По словам представителя Кремля, в условиях пандемии обсуждение этой темы — удел и заработок политологов, в Кремле же она на повестке дня не стоит.

В опубликованном 14 октября интервью журналистке CNBC Хедли Гэмбл Путин признался, что пока не решил, будет ли баллотироваться на очередной срок в 2024 г. На вопрос, думает ли он о преемнике, Путин сказал: «Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ».

30 ноября президент отметил, что само наличие у него права избираться на новый срок уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию в стране. Право на переизбрание, о котором говорил Путин, было закреплено в обновленной Конституции, принятой летом 2020-го по итогам всенародного голосования.

Согласно действовавшей до тех пор версии главного закона, президент России не мог оставаться на своем посту более двух сроков подряд. Поправки позволяют президенту вновь участвовать в выборах в 2024 и 2030 гг.

Ранее по теме: Путин пока не принял решение об участии в выборах в 2024 году

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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