Песков: транзит власти в 2024 году не стоит на повестке Кремля

«На рабочем уровне никакой темы транзита нет, — сказал Песков в эфире телеканала RTVI. — Мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться при желании. Он еще не определился, по крайней мере, нам с вами не сказал, есть ли у него такое желание или нет».