В Пентагоне опровергли заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе

Накануне Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что американские ЧВК доставили резервуары с неизвестными химическими компонентами в города Авдеевка и Красный Лиман на юго-востоке Украины. По данным министерства, в регион приехали около 120 представителей ЧВК США, чтобы тренировать спецназ Украины. Шойгу также заявил, что число обстрелов украинскими военнослужащими Донбасса и позиций народной милиции ЛНР и ДНР не снижается, провоцируя их на ответные действия.