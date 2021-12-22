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В Пентагоне опровергли заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе

Ведомости

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг заявление министра обороны России Сергея Шойгу, что частные военные компании из США готовят провокацию на юго-востоке Украины с применением химических веществ. Об этом Кирби заявил в ходе брифинга. 

«Эти заявления министра Шойгу полностью ложны», — ответил Кирби на вопрос, есть ли у властей США данные, что ЧВК поставляли химикаты на Украину. 

Накануне Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что американские ЧВК доставили резервуары с неизвестными химическими компонентами в города Авдеевка и Красный Лиман на юго-востоке Украины. По данным министерства, в регион приехали около 120 представителей ЧВК США, чтобы тренировать спецназ Украины. Шойгу также заявил, что число обстрелов украинскими военнослужащими Донбасса и позиций народной милиции ЛНР и ДНР не снижается, провоцируя их на ответные действия.

Ранее по теме: Шойгу заявил о подготовке провокации в Донбассе американскими ЧВК

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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