В Пентагоне опровергли заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг заявление министра обороны России Сергея Шойгу, что частные военные компании из США готовят провокацию на юго-востоке Украины с применением химических веществ. Об этом Кирби заявил в ходе брифинга.
«Эти заявления министра Шойгу полностью ложны», — ответил Кирби на вопрос, есть ли у властей США данные, что ЧВК поставляли химикаты на Украину.
Накануне Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что американские ЧВК доставили резервуары с неизвестными химическими компонентами в города Авдеевка и Красный Лиман на юго-востоке Украины. По данным министерства, в регион приехали около 120 представителей ЧВК США, чтобы тренировать спецназ Украины. Шойгу также заявил, что число обстрелов украинскими военнослужащими Донбасса и позиций народной милиции ЛНР и ДНР не снижается, провоцируя их на ответные действия.