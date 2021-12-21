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Шойгу заявил о подготовке провокации в Донбассе американскими ЧВК

Ведомости

Частные военные компании из США, которые находятся в самопровозглашенной Донецкой народной республике, готовят провокацию с использованием химических веществ на востоке Украины, заявил министр обороны Сергей Шойгу в коде расширенного заседания коллегии Минобороны. 

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», —заявил Шойгу (цитата по «РИА Новости»). По данным министерства, в регион приехали около 120 представителей ЧВК США, чтобы тренировать спецназ Украины. Шойгу также заявил, что число обстрелов украинскими военнослужащими Донбасса и позиций народной милиции ЛНР и ДНР не снижается, провоцируя их на ответные действия. 

26 октября генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о применении военными турецкого ударного беспилотника Bayraktar в Донбассе. Согласно сообщению генштаба, это произошло в ответ на обстрел позиций ВСУ батареей гаубиц Д-30, в результате которого один солдат погиб и еще один был ранен. Как заявили военные, Украина потребовала прекратить огонь через Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ. После того как это требование не было выполнено, дрон управляемой бомбой якобы уничтожил одну пушку, о человеческих жертвах не сообщалось.

В начале ноября министр иностранных дел ДНР Наталья Никанорова заявила, что украинские военные захватили поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе. В пресс-центре 93-й бригады украинских военных «Холодный Яр» информацию о взятии под контроль Старомарьевки опровергли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных