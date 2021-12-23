Путин сообщил о совместных с КНР проектах по разработке вооружений
Россия и Китай ведут совместные разработки высокотехнологичного оружия, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».
Глава государства сообщил, что Россия и Китай успешно сотрудничают в сфере безопасности. «Китайская армия в значительном объеме оснащается самыми передовыми системами оружия. Мы разрабатываем даже вместе отдельные высокотехнологичные виды вооружений. Мы работаем в космосе, в сфере авиации. Причем и по самолетам, и по вертолетам», — сообщил президент.
Он также подчеркнул, что страны активно развивают сотрудничество между вооруженными силами — совместные учения, участие в международных военных играх, а также патрулирование на море и в воздухе. «И эта работа, напряженная работа, идет на пользу как китайскому, так и российскому народу», — добавил Путин. По его словам, всеобъемлющее стратегическое партнерство России и КНР является «стабилизирующим фактором на международной арене».
15 декабря состоялись переговоры между Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, они прошли по видеосвязи. Главы государств обсудили международную повестку, а также особенности двустороннего сотрудничества. Как ранее сообщали в Кремле, Китай поддерживает инициативы России по получению гарантий безопасности от НАТО.