Путин сообщил о совместных с КНР проектах по разработке вооружений

Он также подчеркнул, что страны активно развивают сотрудничество между вооруженными силами — совместные учения, участие в международных военных играх, а также патрулирование на море и в воздухе. «И эта работа, напряженная работа, идет на пользу как китайскому, так и российскому народу», — добавил Путин. По его словам, всеобъемлющее стратегическое партнерство России и КНР является «стабилизирующим фактором на международной арене».