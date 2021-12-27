Минниханов заявил о готовности Татарстана исполнять закон о региональной власти
Татарстан будет исполнять закон о региональной власти, который запрещает использовать слово «президент» в названии должности глав российских регионов, заявил на пресс-конференции глава Татарстана Рустам Минниханов.
«Понятно, что закон принят, и мы — законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах», — заявил Минниханов (цитата по ТАСС).
21 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о принципах организации публичной власти в регионах России. В документе установлен единый срок полномочий глав регионов и отменен запрет занимать эту должность более двух сроков подряд. Также закон запрещает использовать слово «президент» в названии должности главы субъекта.
Против принятия законопроекта выступал государственный совет Татарстана, однако он был принят по итогам голосования в Госдуме и одобрен Советом Федерации.
Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму 27 сентября главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенниковым.