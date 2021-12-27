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Минниханов заявил о готовности Татарстана исполнять закон о региональной власти

Ведомости

Татарстан будет исполнять закон о региональной власти, который запрещает использовать слово «президент» в названии должности глав российских регионов, заявил на пресс-конференции глава Татарстана Рустам Минниханов.

«Понятно, что закон принят, и мы — законопослушные люди. Но так получилось, что наш голос не услышали в некоторых вопросах», — заявил Минниханов (цитата по ТАСС).

21 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о принципах организации публичной власти в регионах России. В документе установлен единый срок полномочий глав регионов и отменен запрет занимать эту должность более двух сроков подряд. Также закон запрещает использовать слово «президент» в названии должности главы субъекта.

Против принятия законопроекта выступал государственный совет Татарстана, однако он был принят по итогам голосования в Госдуме и одобрен Советом Федерации.

Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму 27 сентября главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенниковым.

Ранее по теме: Депутаты Татарстана проголосовали против законопроекта об организации публичной власти

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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