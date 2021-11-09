Депутаты Татарстана проголосовали против законопроекта об организации публичной власти

Против этого закона проголосовали 66 депутатов, в основном от фракций КПРФ и «Новых людей», еще 12 депутатов воздержались. Кроме того, против законопроекта проголосовали и шесть депутатов от Татарстана из «Единой России»: Илья Вольфсон, Айдар Метшин, Татьяна Ларионова, Марат Нуриев, Айрат Фаррахов и Рустам Калимуллин (всего от Татарстана у партии 14 депутатов). Еще несколько депутатов от Татарстана не голосовали по этому вопросу. За проголосовали четверо единороссов – Максим Топилин, Елена Ямпольская, Олег Морозов и Руслан Гаджиев. Фаррахов сказал «Ведомостям», что закон концептуально правильный и содержит много очень важных и нужных вещей, но из-за ряда вопросов, в том числе касающихся республики, депутат решил не поддерживать его в первом чтении. Один из них – это возможность и право региона устанавливать наименование должности главы субъекта Федерации, сказал Фаррахов.