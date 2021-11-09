Депутаты Татарстана проголосовали против законопроекта об организации публичной власти

Депутаты Татарстана проголосовали против законопроекта об организации публичной властиВ Госдуме поспорили о том, насколько нужно унифицировать регионы России
Госдума голосами 317 из 450 депутатов приняла в первом чтении законопроект об общих принципах организации публичной власти в регионах России. Инициативу депутатам представил председатель комитета по госстроительству Павел Крашенинников. По его словам, проект выстраивает обновленную модель «организации публичной власти в регионах», как того требуют поправки в Конституцию 2020 г. Кроме того, с 1999 г. в нынешний закон, который регулирует работу региональных властей, изменения вносились 187 раз, из-за чего он превратился в лоскутное одеяло, сказал депутат.
Закон, который планируется принять сейчас, содержит много новых норм. К примеру, всеми субъектами Федерации должны руководить только главы, а исполнительные органы власти должны называться региональными правительствами. Норма о количестве возможных сроков полномочий для губернаторов из закона исключается – сейчас это два срока подряд. «Мы знаем примеры, когда достаточно успешно руководители регионов действуют два, три и четыре срока», – отметил Крашенинников.
Вопросы к проекту
Замечания и вопросы к инициативе возникли у представителей разных фракций. Этим законопроектом можно стереть все историческое многообразие регионов, отметила заместитель председателя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева.
Конституция России позволяет регионам регулировать устройство власти, но законопроект четко теперь его регламентирует, заявил избранный от Татарстана депутат Артем Прокофьев (КПРФ). Это касается и унификации наименований глав регионов. При этом унификация идет по странным правилам, считает он. В конституции Татарстана есть наименование «президент» и есть наименование «кабинет министров», но после принятия федерального закона от обоих наименований республике придется отказаться, поскольку президентом должен называться только глава российского государства, а все региональные правительства должны называться одинаково.
Первый зампред комитета по госстроительству Юрий Синельщиков (КПРФ) обратил внимание, что из закона убираются основания для отставки по утрате доверия президента. Также законопроект дает губернатору право распускать заксобрание, если оно принимает акт, противоречащий федеральным законам.
Депутат Антон Ткачев из «Новых людей» сказал, что в регионах есть запрос на обновление власти, поэтому не стоит снимать ограничение на число губернаторских сроков. Спикер Госдумы Вячеслав Володин возразил, что губернатора не переизберут, если он плохо работает, а во всем мире сроки полномочий не ограничивают: «Это осталось только в США». Кроме того, отметил Володин, в годовщину 30-летия распада СССР нужно проанализировать причины этого события: «Мы сейчас с вами выводы должны делать из этого, делая все для укрепления государства».
Реакция регионов
Против этого закона проголосовали 66 депутатов, в основном от фракций КПРФ и «Новых людей», еще 12 депутатов воздержались. Кроме того, против законопроекта проголосовали и шесть депутатов от Татарстана из «Единой России»: Илья Вольфсон, Айдар Метшин, Татьяна Ларионова, Марат Нуриев, Айрат Фаррахов и Рустам Калимуллин (всего от Татарстана у партии 14 депутатов). Еще несколько депутатов от Татарстана не голосовали по этому вопросу. За проголосовали четверо единороссов – Максим Топилин, Елена Ямпольская, Олег Морозов и Руслан Гаджиев. Фаррахов сказал «Ведомостям», что закон концептуально правильный и содержит много очень важных и нужных вещей, но из-за ряда вопросов, в том числе касающихся республики, депутат решил не поддерживать его в первом чтении. Один из них – это возможность и право региона устанавливать наименование должности главы субъекта Федерации, сказал Фаррахов.
Судьба депутата Евгения Марченко, который проголосовал против проекта бюджета в первом чтении и был исключен из «Единой России», этих шестерых депутатов не ждет, заверил «Ведомости» секретарь партийной комиссии по этике Евгений Ревенко: «В случае с бюджетом было проведено собрание фракции и принято единогласное решение о безусловной поддержке в первом чтении проекта, в котором заложена реализация послания президента, его поручений и народной программы нашей партии». В случае же с принятием данного законопроекта собрание фракции не проводилось и решение о консолидированном голосовании не принималось, сказал Ревенко.
По словам политтехнолога Ильи Паймушкина, такое голосование депутатов от Татарстана связано с национальной самоидентификацией местной элиты, а также попыткой самовыразиться через голосование против некоторых поправок на уровне республики и поддержку ее президента. Нет ничего удивительного, что представители других регионов не выступают против поправок, говорит вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский, ведь у большинства губернаторов нет никакой принципиальной политической позиции по этому вопросу.