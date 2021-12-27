Швейцария выразила готовность принять саммит Россия — НАТО
Швейцария готова предоставить площадку для проведения саммита Россия — НАТО, если это потребуется, заявил официальный представитель федерального департамента по иностранным делам (МИД) страны Валентин Кливаз.
«Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки или оказание помощи в организации конференций и встреч», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января, когда в Брюсселе пройдет плановая сессия военного комитета альянса на уровне начальников генштабов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российская сторона получила предложение альянса и сейчас рассматривает его.
В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди предложений Москвы — исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины; не размещать дополнительных военных и вооружений за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к блоку стран Восточной Европы), кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО; отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии, а также не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны.
21 декабря представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений. Позднее Столтенберг заявил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться на восток.