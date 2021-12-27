Швейцария выразила готовность принять саммит Россия — НАТО

В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди предложений Москвы — исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины; не размещать дополнительных военных и вооружений за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к блоку стран Восточной Европы), кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО; отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии, а также не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны.