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Швейцария выразила готовность принять саммит Россия — НАТО

Ведомости

Швейцария готова предоставить площадку для проведения саммита Россия — НАТО, если это потребуется, заявил официальный представитель федерального департамента по иностранным делам (МИД) страны Валентин Кливаз.

«Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки или оказание помощи в организации конференций и встреч», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Накануне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января, когда в Брюсселе пройдет плановая сессия военного комитета альянса на уровне начальников генштабов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что российская сторона получила предложение альянса и сейчас рассматривает его.

В середине декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Среди предложений Москвы — исключить дальнейшее расширение НАТО и присоединение к альянсу Украины; не размещать дополнительных военных и вооружений за пределами стран, в которых они были на май 1997-го (до присоединения к блоку стран Восточной Европы), кроме исключительных случаев с согласия России и членов НАТО; отказаться от любой военной деятельности НАТО на Украине, в Восточной Европе, Закавказье и Центральной Азии, а также не развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, откуда они могут поражать территорию другой стороны.

21 декабря представитель госдепа США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений. Позднее Столтенберг заявил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться на восток.

Ранее по теме: В Кремле заявили об ожидании ответа от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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