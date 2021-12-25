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Политика

В Кремле заявили об ожидании ответа от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности

Ведомости

Россия заинтересована в скорейшем ответе США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. 

«Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток. 21 декабря представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений.

23 декабря генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться на восток. Каждая страна имеет право присоединиться к альянсу, что прописано в нескольких документах.

Российская сторона получила предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия — НАТО в январе и сейчас рассматривает его, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных