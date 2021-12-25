В Кремле заявили об ожидании ответа от США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности
Россия заинтересована в скорейшем ответе США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — сказал Песков (цитата по ТАСС).
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток. 21 декабря представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений.
23 декабря генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться на восток. Каждая страна имеет право присоединиться к альянсу, что прописано в нескольких документах.
Российская сторона получила предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия — НАТО в январе и сейчас рассматривает его, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.