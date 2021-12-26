НАТО предложило России провести встречу по гарантиям безопасности 12 января
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с предложением созвать заседание Совета Россия — НАТО 12 января. В этот день в Брюсселе пройдет плановая сессия военного комитета альянса на уровне начальников генштабов.
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, являясь председателем Совета Россия — НАТО, принял решение созвать встречу СРН 12 января 2022 г. Мы находимся в контакте с Россией относительно этой встречи», — сообщили ТАСС в пресс-службе альянса.
Российская сторона получила предложение Североатлантического альянса провести заседание Совета Россия — НАТО в январе и сейчас рассматривает его, говорила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Деятельность представительства России при НАТО была приостановлена из-за «целенаправленных недружественных действий» альянса, а его сотрудники вернулись в Россию. Это придется учитывать при планировании участия в переговорах, уточнила она. МИД называл нерасширение НАТО главной темой переговоров по гарантиям безопасности.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток. 21 декабря представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений.