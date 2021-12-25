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Политика

В России назвали нерасширение НАТО главной темой переговоров по гарантиям безопасности

Ведомости

Россия опровергла заявления США и стран Запада о том, что в ходе предстоящих обсуждений российского  предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет. Соответствующее заявление опубликовала в субботу официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», — подчеркнула Захарова.

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17 декабря российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашений с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания альянсом ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне его территории и отказ от расширения военного блока организации на восток. 21 декабря представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон в ответ на предложения России по гарантиям безопасности в Европе представит собственный перечень опасений.

23 декабря генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО никогда не давал обещаний не расширяться на восток. Каждая страна имеет право присоединиться к альянсу, что прописано в нескольких документах.

Расширение НАТО происходит вопреки обещаниям о нерасширении альянса, говорил президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции. По его словам, Россия хочет обеспечить свою безопасность в том числе в связи с размещением ракетных систем на территории новых стран – членов НАТО.

8 декабря Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. По его словам, Москва исходит из того, что обеспечение безопасности должно быть глобальным и распространяться в равной степени на всех.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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