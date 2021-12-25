В России назвали нерасширение НАТО главной темой переговоров по гарантиям безопасности

8 декабря Владимир Путин сообщил, что в ходе переговоров с президентом США Джо Байденом затрагивались вопросы региональной проблематики, конфликт на юго-востоке Украины, расширение блока НАТО на восток, в том числе за счет Украины. По его словам, Москва исходит из того, что обеспечение безопасности должно быть глобальным и распространяться в равной степени на всех.