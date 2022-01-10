Токаев рассказал главе Евросовета о ситуации в Казахстане
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с председателем Евросовета Шарлем Мишелем, следует из публикации в Twitter лидера республики.
«Мы столкнулись с беспрецедентным актом агрессии и посягательством на нашу государственность и приняли срочные меры по восстановлению конституционного порядка и верховенства права», — говорится в сообщении по итогам разговора.
При этом Токаев заявил, что власти республики «никогда не применяли и не будут применять вооруженную силу против мирных протестующих». «Все такие обвинения являются ложными», — отметил он.
Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек. Как сообщал Комитет национальной безопасности республики, ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать.