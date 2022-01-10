Путин и президент Таджикистана обсудили ситуацию в Казахстане
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили события в Казахстане и оценили деятельность Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ), сообщает пресс-служба Кремля.
«В продолжение внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ (в формате видеоконференции) Владимир Путин и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в ходе телефонного разговора обсудили некоторые вопросы, касающиеся ситуации в Казахстане. Отмечена своевременность и эффективность помощи по линии ОДКБ, оказанной в соответствии с обращением казахстанского руководства», — говорится в сообщении Кремля. Помимо этого, стороны обсудили ситуацию в Афганистане, в том числе обстановку на таджикско-афганской границе.
Ранее по запросу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева силы ОДКБ были отправлены в эту страну для стабилизации ситуации. Уличные демонстрации начались на западе Казахстана 2 января из-за резкого повышения цен на сжиженный газ, после чего перекинулись и на крупные города. Демонстрации вскоре переросли в вооруженные столкновения с полицией и мародерство. Митингующие, которых власти называют террористами, предприняли несколько попыток штурма административных зданий и отделов полиции, а также ненадолго захватили международный аэропорт Алма-Аты.
До 19 января на всей территории Казахстана действует режим ЧП, силовики зачищают города от зачинщиков акций. Токаев поручил правительству страны создать специальную следственную группу для выявления причин массовых протестов, установить и привлечь к ответственности всех виновных. По данным МВД республики на 10 января, задержаны 7939 человек. По данным Комитета национальной безопасности (КНБ) республики, ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать.