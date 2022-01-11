В Казахстане создадут общественный фонд для соцподдержки населения

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку на фоне беспорядков, начавшихся в стране с протестов из-за роста цен на газ. Несмотря на снижение правительством цены до 50 тенге, или $0,11 (ниже, чем было до подорожания), протесты активизировались и в ряде городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией, уже под политическими лозунгами. В урегулировании беспорядков принимала участие Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ; включает Россию, Казахстан, Армению, Белоруссию, Киргизию и Таджикистан).