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В Казахстане создадут общественный фонд для соцподдержки населения

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время совещания с правительством заявил, что поручил создать общественный фонд «Казакстан халкыны» (Народу Казахстана) для оказания соцподдержки и решения проблем в сфере здравоохранения и образования.

В качестве примера Токаев сообщил, что фонд будет помогать детям с редкими заболеваниями. «Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту не подъемные. Будем строить спортивные объекты для детей в городах, районах, поселках, селах. Окажем содействие способным детям, поддержим культуру, поможем Алматы оправиться от страшной трагедии. Из средств этого фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих. Это лишь отдельные примеры», — сказал Токаев (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Токаева, будет обеспечена полная прозрачность деятельности фонда, «подотчетность и подконтрольность именно обществу». Токаев заверил, что вся информация о деятельности фонда будет открытой. Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников. Планируется также привлечь помощь международных благотворительных организаций.

В ходе своего выступления президент также заявил, что ожидает значительные и регулярные отчисления в фонд со стороны бизнеса. «Благодаря первому президенту елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам. Считаю, что пришло отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе», — отметил он.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку на фоне беспорядков, начавшихся в стране с протестов из-за роста цен на газ. Несмотря на снижение правительством цены до 50 тенге, или $0,11 (ниже, чем было до подорожания), протесты активизировались и в ряде городов переросли в беспорядки и столкновения с полицией, уже под политическими лозунгами. В урегулировании беспорядков принимала участие Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ; включает Россию, Казахстан, Армению, Белоруссию, Киргизию и Таджикистан).

Накануне Комитет национальной безопасности республики (КНБ) сообщал, что ситуацию в Казахстане удалось стабилизировать. МВД страны сообщило о почти 10 000 задержанных участников протестов. Официальных данных о погибших и пострадавших во время беспорядков пока нет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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