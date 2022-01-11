США пообещали предоставить письменный ответ по итогам переговоров с Россией в Женеве
Российская сторона на переговорах в Женеве «разжевала» США свои предложения по гарантиям безопасности в Европе, чтобы не возникло недопониманий, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в кругах, близких к переговорам.
«Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе <…> Нам нужен конкретный ответ на наши озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО. Всякие увиливания нам неинтересны», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, США заняли «твердолобую позицию» по Украине: американская сторона не хочет обсуждать тему вступления Украины в НАТО без нее. Собеседник агентства подчеркнул, что сторонам есть смысл договориться, иначе вырастут угрозы мировой безопасности.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США, прошедшие накануне в Женеве, не дали существенного повода для оптимизма, но они были открытыми, субстантивными и прямыми. Он отметил, что важно получить результат, но сейчас по нему «сказать нечего». Состоятся еще несколько раундов переговоров, по которым будет понятно, «где мы находимся с американцами». Пока что выводы об этом сделать невозможно.
Переговоры России и США прошли в Женеве 10 января. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ.