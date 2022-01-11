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Политика

США пообещали предоставить письменный ответ по итогам переговоров с Россией в Женеве

Ведомости

Российская сторона на переговорах в Женеве «разжевала» США свои предложения по гарантиям безопасности в Европе, чтобы не возникло недопониманий, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник в кругах, близких к переговорам.

«Американцы пообещали доложить об итогах Женевы руководству и предоставить нам ответ в письменном виде на следующей неделе <…> Нам нужен конкретный ответ на наши озабоченности, прежде всего в контексте нерасширения НАТО. Всякие увиливания нам неинтересны», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, США заняли «твердолобую позицию» по Украине: американская сторона не хочет обсуждать тему вступления Украины в НАТО без нее. Собеседник агентства подчеркнул, что сторонам есть смысл договориться, иначе вырастут угрозы мировой безопасности.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США, прошедшие накануне в Женеве, не дали существенного повода для оптимизма, но они были открытыми, субстантивными и прямыми. Он отметил, что важно получить результат, но сейчас по нему «сказать нечего». Состоятся еще несколько раундов переговоров, по которым будет понятно, «где мы находимся с американцами». Пока что выводы об этом сделать невозможно.

Переговоры России и США прошли в Женеве 10 января. 12 января состоится заседание Совета Россия – НАТО, 13 января – переговоры России и ОБСЕ.

Ранее по теме: В Кремле оценили переговоры с США по гарантиям безопасности

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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