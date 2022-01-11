В Кремле оценили переговоры с США по гарантиям безопасности

Песков добавил, что никто не ставит четких дедлайнов по переговорам, однако Россию не устроит бесконечное затягивание процесса. «Еще раз повторяю – есть вчерашний раунд, который дал самый главный, основной срез картины, но не полный еще. Дополнено это будет буквально на днях. И после этого уже можно будет как-то понимать, в какую сторону и как двигаться, будет ли смысл», — пояснил он. Проведение следующего этапа переговоров с США будет зависеть от переговоров с НАТО 12 января и с ОБСЕ 13 января.