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В Кремле оценили переговоры с США по гарантиям безопасности

Ведомости

Состоявшиеся 10 января переговоры России и США по гарантиям безопасности не дали существенного повода для оптимизма, однако они были открытыми, субстантивными и прямыми, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока, скажем так, существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки, и эта позитивная оценка была дана Рябковым, о том, как состоялись эти переговоры – имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые», — заявил Песков.

Он отметил, что переговоры – это не процесс ради процесса, в них важен результат, однако по нему «пока сказать нечего». Состоятся еще несколько раундов переговоров, по которым будет понятно, «где мы находимся с американцами». Пока что выводы об этом сделать невозможно.

Песков добавил, что никто не ставит четких дедлайнов по переговорам, однако Россию не устроит бесконечное затягивание процесса. «Еще раз повторяю – есть вчерашний раунд, который дал самый главный, основной срез картины, но не полный еще. Дополнено это будет буквально на днях. И после этого уже можно будет как-то понимать, в какую сторону и как двигаться, будет ли смысл», — пояснил он. Проведение следующего этапа переговоров с США будет зависеть от переговоров с НАТО 12 января и с ОБСЕ 13 января.

17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.

Ранее по теме: Рябков сообщил об итогах переговоров России и США в Женеве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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