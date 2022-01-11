В Кремле оценили переговоры с США по гарантиям безопасности
Состоявшиеся 10 января переговоры России и США по гарантиям безопасности не дали существенного повода для оптимизма, однако они были открытыми, субстантивными и прямыми, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока, скажем так, существенного повода для оптимизма мы не видим. Заслуживает позитивной оценки, и эта позитивная оценка была дана Рябковым, о том, как состоялись эти переговоры – имеется в виду их характер, то есть открытые, субстантивные и прямые», — заявил Песков.
Он отметил, что переговоры – это не процесс ради процесса, в них важен результат, однако по нему «пока сказать нечего». Состоятся еще несколько раундов переговоров, по которым будет понятно, «где мы находимся с американцами». Пока что выводы об этом сделать невозможно.
Песков добавил, что никто не ставит четких дедлайнов по переговорам, однако Россию не устроит бесконечное затягивание процесса. «Еще раз повторяю – есть вчерашний раунд, который дал самый главный, основной срез картины, но не полный еще. Дополнено это будет буквально на днях. И после этого уже можно будет как-то понимать, в какую сторону и как двигаться, будет ли смысл», — пояснил он. Проведение следующего этапа переговоров с США будет зависеть от переговоров с НАТО 12 января и с ОБСЕ 13 января.
17 декабря МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с военным альянсом НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. В частности, документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса и отказ от расширения военного блока на восток, ближе к российским границам.