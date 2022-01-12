Госдеп США призвал Россию объяснить учения у границ Украины

Накануне пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами при участии около 3000 военных. Также в учениях задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2. Участники будут отрабатывать боевое слаживание различных формирований, а также осваивать новые методы и тактику выполнения огневых задач «в сложной обстановке современного общевойскового боя», рассказали в ЗВО.