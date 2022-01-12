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Политика

Госдеп США призвал Россию объяснить учения у границ Украины

Ведомости

Деэскалация ситуации у границ Украины требует, чтобы Россия дала разъяснения по маневрам у границ Украины или прекратила их, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга.

«Деэскалация предполагала бы возвращение российских войск в казармы, разъяснения по поводу маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их хранения», — заявил Прайс.

Прайс выразил обеспокоенность тем, что Россия может якобы повторить сценарий 2014 г., который использовался в Крыму. По его словам, деэскалация также означала бы, что любые военные учения на территории России должны быть прозрачными.

Накануне пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами при участии около 3000 военных. Также в учениях задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2. Участники будут отрабатывать боевое слаживание различных формирований, а также осваивать новые методы и тактику выполнения огневых задач «в сложной обстановке современного общевойскового боя», рассказали в ЗВО.

Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в CNN, Bloomberg, NYT, стали появляться сообщения о возможном «вторжении» России на территорию Украины. В Кремле планы военной агрессии категорически отрицают и называют информацию о переброске российских войск к украинским границам информационными «вбросами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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