Госдеп США призвал Россию объяснить учения у границ Украины
Деэскалация ситуации у границ Украины требует, чтобы Россия дала разъяснения по маневрам у границ Украины или прекратила их, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс в ходе брифинга.
«Деэскалация предполагала бы возвращение российских войск в казармы, разъяснения по поводу маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их хранения», — заявил Прайс.
Прайс выразил обеспокоенность тем, что Россия может якобы повторить сценарий 2014 г., который использовался в Крыму. По его словам, деэскалация также означала бы, что любые военные учения на территории России должны быть прозрачными.
Накануне пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщила, что на полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях начались учения со стрельбами при участии около 3000 военных. Также в учениях задействовано около 300 единиц военной техники, в том числе танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2. Участники будут отрабатывать боевое слаживание различных формирований, а также осваивать новые методы и тактику выполнения огневых задач «в сложной обстановке современного общевойскового боя», рассказали в ЗВО.
Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в CNN, Bloomberg, NYT, стали появляться сообщения о возможном «вторжении» России на территорию Украины. В Кремле планы военной агрессии категорически отрицают и называют информацию о переброске российских войск к украинским границам информационными «вбросами».