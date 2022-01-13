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Политика

Лавров назвал «нервным срывом» призыв сенаторов США к новым санкциям против России

Ведомости

Проект нового пакета американских санкций в отношении России напоминает нервный срыв, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в программе «Большая игра» на «Первом канале».

«Я считаю, что это своего рода нервный срыв. Это в бесконечном утверждении собственного величия люди дошли до психологической отметки, которую трудно объяснить. Я с изумлением читаю все эти инициативы, вроде взрослые люди, серьезные политики, не первый год в конгрессе. И такого рода шаги не делают чести», — сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Проект нового пакета санкций в поддержку Украины опубликовала накануне группа сенаторов-демократов. Под ограничения (заморозку активов и запрет на въезд в США) могут попасть сам Лавров, президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и министр обороны Сергей Шойгу. Всего в списке значатся 12 должностей.

Законопроект также предполагает введение санкций против не менее трех из 12 указанных российских финансовых институтов по выбору президента США — среди них крупнейшие кредитные организации страны, включая СбербанкВТБГазпромбанк, ВЭБ.РФ и Альфа-банк. Ограничения также предлагается наложить на любые операции с российским суверенным долгом. Летом 2021 г. США ввели санкции, запрещающие покупать российские гособлигации при первичном размещении, теперь их предлагается распространить и на вторичный рынок, а также долговые бумаги минимум 10 российских госкомпаний.

Очередным ограничениям может подвергнуться и газопровод «Северный поток-2». В список предлагается включить и санкции против структур, которые предоставляют аналоги международной платежной системы SWIFT. Если законопроект будет принят, США обязуются рассмотреть все меры, чтобы помешать запуску газопровода «Северный поток – 2», а также составить список подсанкционных юрлиц в нефтегазовой, угольной, добывающей и перерабатывающей промышленности.

Критерием введения всех указанных санкций называется уже не непосредственное «вторжение» российских войск на Украину, а ситуация, которую президент США оценит как «значительную военную эскалацию» Россией и ее «сателлитами» (имеются в виду самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики), которая направлена на свержение правительства в Киеве.

В Кремле назвали публикацию законопроекта попыткой оказать давление на Россию и приравняли ее к инициативе по разрыву отношений. Инициативы были предложены на фоне продолжающихся консультаций между Россией и западными странами по архитектуре европейской безопасности. Ранее, 10 января, завершились двухсторонние переговоры между российской и американской делегациями, 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января в Вене состоялось заседание постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Постпред РФ при организации Александр Лукашевич заявил в четверг, что российская сторона осталась разочарована итогами переговоров по линии ОБСЕ. Ранее официальные российские лица также сообщали, что по итогам предыдущих этапов консультаций с США и НАТО основные требования России по гарантиям безопасности удовлетворены не были. Москва требует от альянса предоставить юридические гарантии нерасширения на восток (в первую очередь, отказа от включения в блок Украины и Грузии), а также отвести вооруженные силы и военную инфраструктуру на позиции 1997 г. (с тех пор в блок вошли 14 восточноевропейских и балканских стран) и не размещать ядерное оружие США вблизи российских границ.

Ранее по теме: Альфа-банк, «Открытие», Совкомбанк и другие банки могут подпасть под санкции США

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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