Лавров назвал «нервным срывом» призыв сенаторов США к новым санкциям против России

Постпред РФ при организации Александр Лукашевич заявил в четверг, что российская сторона осталась разочарована итогами переговоров по линии ОБСЕ. Ранее официальные российские лица также сообщали, что по итогам предыдущих этапов консультаций с США и НАТО основные требования России по гарантиям безопасности удовлетворены не были. Москва требует от альянса предоставить юридические гарантии нерасширения на восток (в первую очередь, отказа от включения в блок Украины и Грузии), а также отвести вооруженные силы и военную инфраструктуру на позиции 1997 г. (с тех пор в блок вошли 14 восточноевропейских и балканских стран) и не размещать ядерное оружие США вблизи российских границ.