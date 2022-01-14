В США пообещали ответить в случае появления войск России в Латинской Америке
Власти США будут действовать решительно, если Россия развернет свои войска в странах Латинской Америки, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.
Ранее в интервью RTVI замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Военно-морской флот России может провести мероприятия, если США будут провоцировать и продолжат оказывать давление на Россию. На вопрос, рассматривается ли развертывание российской военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе, Рябков ответил, что не будет ни подтверждать, ни опровергать это.
«Я не собираюсь отвечать на хвастовство в публичных комментариях. Этот вопрос не поднимался в ходе дискуссий в рамках диалога по стратегической стабильности. Если Россия решит двигаться в этом направлении, мы будем действовать решительно», — заявил Салливан.
О необходимости добиться от Вашингтона и НАТО гарантий безопасности ранее заявил президент России Владимир Путин. Позже, 17 декабря 2021 г., Министерство иностранных дел опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения альянса на восток, ближе к российским границам.
10 января в Женеве российская и американская делегация обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене прошло заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.