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В США пообещали ответить в случае появления войск России в Латинской Америке

Ведомости

Власти США будут действовать решительно, если Россия развернет свои войска в странах Латинской Америки, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга.

Ранее в интервью RTVI замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Военно-морской флот России может провести мероприятия, если США будут провоцировать и продолжат оказывать давление на Россию. На вопрос, рассматривается ли развертывание российской военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе, Рябков ответил, что не будет ни подтверждать, ни опровергать это.

«Я не собираюсь отвечать на хвастовство в публичных комментариях. Этот вопрос не поднимался в ходе дискуссий в рамках диалога по стратегической стабильности. Если Россия решит двигаться в этом направлении, мы будем действовать решительно», — заявил Салливан.

О необходимости добиться от Вашингтона и НАТО гарантий безопасности ранее заявил президент России Владимир Путин. Позже, 17 декабря 2021 г., Министерство иностранных дел опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения альянса на восток, ближе к российским границам.

10 января в Женеве российская и американская делегация обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. 13 января в Вене прошло заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.

Ранее по теме: Постпред РФ предупредил о катастрофе при недостижении договоренностей с НАТО и США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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