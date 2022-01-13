Постпред РФ предупредил о катастрофе при недостижении договоренностей с НАТО и США
Отсутствие договоренностей по гарантиям безопасности между Россией, США и НАТО может привести к катастрофическим последствиям, заявил на пресс-подходе по итогам заседания постоянного совета ОБСЕ в Вене постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Российские идеи, которые мы обсуждали в Женеве, в Брюсселе и Вене, на площадке ОБСЕ, — это, по сути, момент истины, который должен определить, будем ли мы договариваться о тех линиях, которые нельзя переходить, о тех принципах, которые нельзя нарушать, либо ситуация пойдет по сценарию, который может привести к катастрофическим последствиям. Этого хотелось бы избежать» — сказал он. Трансляцию пресс-подхода вел ТАСС.
Лукашевич рассказал, что в своем выступлении на заседании ОБСЕ указал партнерам на важность отношений между Россией и США. По его словам, от этого напрямую зависит безопасность в Европе.
О необходимости добиться от Вашингтона и НАТО гарантий безопасности ранее заявил президент России Владимир Путин. Позже, 17 декабря 2021 г., Министерство иностранных дел опубликовало проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения альянса на восток, ближе к российским границам.
10 января в Женеве российская и американская делегация обсудили гарантии безопасности. Кроме того, 12 января состоялось заседание Совета Россия — НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал результаты встреч неудачными, а заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщил, что США и НАТО не хотят прекращать расширение на восток. Сегодня в Вене прошло заседание постоянного совета ОБСЕ. Рябков заявил, что оснований для нового раунда переговоров с Вашингтоном пока не видит.