Постпред РФ предупредил о катастрофе при недостижении договоренностей с НАТО и США

«Российские идеи, которые мы обсуждали в Женеве, в Брюсселе и Вене, на площадке ОБСЕ, — это, по сути, момент истины, который должен определить, будем ли мы договариваться о тех линиях, которые нельзя переходить, о тех принципах, которые нельзя нарушать, либо ситуация пойдет по сценарию, который может привести к катастрофическим последствиям. Этого хотелось бы избежать» — сказал он. Трансляцию пресс-подхода вел ТАСС.