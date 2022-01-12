Володин возложил на США ответственность за снятие напряженности в мире
Вашингтон может снять напряженность в мире, согласившись предоставить Москве гарантии безопасности о дальнейшем нерасширении НАТО на восток и об отказе от размещения ракет и ударных систем рядом с российскими границами, написал в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Выход из сложившейся ситуации, снятие напряжения в мире зависит сейчас от действий США. Им придется либо поддержать предложенные нашей страной меры безопасности, либо взять на себя ответственность за возможные последствия отсутствия гарантий», — заявил он.
Володин повторил ранее озвученный президентом России Владимиром Путиным тезис о том, что в 1990-х гг. НАТО пообещал стране не расширяться на восток, но солгал. Председатель Госдумы сравнил США со «слоном в посудной лавке», разрушающим «систему обеспечения международной безопасности, которую долго и основательно возводили, чтобы избежать повторения Второй мировой войны».
В частности, по словам Володина, США в одностороннем порядке вышли из ряда международных соглашений — Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. Все эти документы ранее позволяли сохранить в мире военно-стратегический баланс, указал спикер Госдумы. Наконец, Володин обвинил Вашингтон в том, что тот в обход ООН принимает решения о бомбардировках других стран и вторжении на чужие территории.
10 января в Женеве состоялись переговоры российской и американской делегаций. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности, которые от США и НАТО требует предоставить Москва. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, прогресс на встрече достигнут не был, однако окончательные выводы можно будет делать после двух последующих встреч. Так, сегодня в Брюсселе должно состояться заседание Совета Россия — НАТО, а завтра Вене — заседание постоянного совета ОБСЕ.