Володин возложил на США ответственность за снятие напряженности в мире

В частности, по словам Володина, США в одностороннем порядке вышли из ряда международных соглашений — Договора об ограничении систем противоракетной обороны, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора по открытому небу. Все эти документы ранее позволяли сохранить в мире военно-стратегический баланс, указал спикер Госдумы. Наконец, Володин обвинил Вашингтон в том, что тот в обход ООН принимает решения о бомбардировках других стран и вторжении на чужие территории.