Захарова сообщила об угрозах в адрес российских дипломатов на Украине
Посольство и Генконсульства РФ на Украине работают в штатном режиме, несмотря на нападения со стороны украинских радикалов, провокации местных силовиков и персональные угрозы в адрес российских дипломатов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей. Обо всём этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста», — написала Захарова в своем Telegram-канале. Таким образом она отреагировала на публикацию газеты New York Times, которая выпустила материал о о планах России эвакуировать дипломатов с Украины.
Захарова также напомнила о нападении на Генеральное консульство РФ во Львове с применением бутылок с зажигательной смесью, которое не получило должного освещения. «Если бы американская газета обратилась к нам за комментарием, она бы об этом узнала. Но тогда, видимо, пропало бы желание публиковать весь материал, и, соответственно, упущена возможность в очередной раз «хайпануть» на теме «российской агрессии», — заключила представитель МИД. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремлю нечего добавить к комментарию МИД.
Газета New York Times опубликовала материал, в котором сообщила о якобы имеющей место эвакуации детей и жен российских дипломатов с территории Украины. Издание написало, что 5 января 18 человек автобусами выехали из страны в Москву, а еще около 30 человек выехали из Киева и Львова в следующие дни. Такую информацию предоставил источник из Cлужбы безопасности Украины.
Сообщения о предполагаемых планах российского «вторжения» на Украину появились осенью в ряде западных СМИ. Так, агентство Bloomberg со ссылкой на данные американской разведки утверждало, что на территорию Украины сразу с трех направлений могут вторгнуться около 100 000 российских солдат. Другие издания сообщали о переброске российских военнослужащих и техники к границам республики. В Кремле планы нападения на Украину категорически отрицают. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Официальный представитель МИДа Мария Захарова, в свою очередь, заявила о стягивании в зону конфликта в Донбассе 125 000 украинских солдат и офицеров.
Песков также заявлял, что у России нет планов нападать на Украину и что она не представляет угрозы для других стран мира. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что сообщения о готовящемся «вторжении» России на Украину публикуются уже давно, однако этого так не произошло.