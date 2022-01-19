Представитель Эрдогана предложил Путину и Зеленскому встретиться в Турции
Представитель турецкого лидера Ибрагим Калын предложил президенту РФ Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу на территории республики, сообщает «РИА Новости».
«Президент Эрдоган пригласил обоих лидеров приехать в Турцию и провести встречу для решения проблем и разногласий между ними. Турция готова сыграть любую роль, которую она может сыграть, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной», — отметил он. Президент Турции Реджеп Эрдоган планирует посетить Украину в ближайшие недели, добавил его представитель.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы быть посредником между российской и украинской сторонами для решения существующих проблем. Таким образом глава государства прокомментировал материалы СМИ о том, что на российско-украинской границе якобы присутствуют около 100 000 военных и это может обернуться войной между государствами.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не является стороной конфликта по Донбассу, поэтому на таком саммите нельзя будет найти пути решения проблемы. В Кремле отметили, что стороны конфликта — это Киев, с одной стороны, и представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР — с другой.