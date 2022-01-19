Представитель Эрдогана предложил Путину и Зеленскому встретиться в Турции

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы быть посредником между российской и украинской сторонами для решения существующих проблем. Таким образом глава государства прокомментировал материалы СМИ о том, что на российско-украинской границе якобы присутствуют около 100 000 военных и это может обернуться войной между государствами.