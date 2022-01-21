«РИА Новости» узнали о возможном назначении Поклонской в Россотрудничество
Бывшего прокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую могут назначить замглавы Россотрудничества, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», — рассказал собеседник агентства.
Сама Поклонская заявила «РИА Новости», что комментировать ее дальнейшее трудоустройство пока преждевременно. «Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству», — отметила она.
12 октября 2021 г. президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. 20 января она сообщила, что ее назначение не состоится в связи с личными обстоятельствами.
Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, до этого — прокурором Крыма. С 2016 по 2019 г. занимала должность заместителя главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы думского комитета по международным делам. Поклонская также входила в состав комиссии Госдумы по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России.