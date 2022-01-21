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«РИА Новости» узнали о возможном назначении Поклонской в Россотрудничество

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Бывшего прокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую могут назначить замглавы Россотрудничества, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», — рассказал собеседник агентства.

Сама Поклонская заявила «РИА Новости», что комментировать ее дальнейшее трудоустройство пока преждевременно. «Я готова с радостью работать в любой должности, где буду полезна своей стране и нашему руководству», — отметила она.

12 октября 2021 г. президент России Владимир Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде. 20 января она сообщила, что ее назначение не состоится в связи с личными обстоятельствами.

Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, до этого — прокурором Крыма. С 2016 по 2019 г. занимала должность заместителя главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы думского комитета по международным делам. Поклонская также входила в состав комиссии Госдумы по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Ранее по теме: Наталья Поклонская не будет послом в Кабо-Верде

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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