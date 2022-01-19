Наталья Поклонская не будет послом в Кабо-Верде
Назначенная ранее послом России в Кабо-Верде Наталья Поклонская сообщила, что ее назначение не состоится в связи с личными обстоятельствами. Об этом она рассказала агентству ТАСС.
«Нет, не планирую[…] Почему я не вступила в должность? Изменились личные обстоятельства […]Всегда говорила, повторю: я хочу быть полезной нашей стране. Поэтому я готова на любую должность, где буду полезна государству», — сказала собеседница агентства.
В МИД России подтвердили агентству эту информацию. Поклонская была назначена послом в Кабо-Верде указом президента России Владимира Путина 12 октября прошлого года.
Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, до этого — прокурором Крыма. С 2016 по 2019 г. занимала должность заместителя главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы думского комитета по международным делам. Поклонская также входила в состав комиссии Госдумы по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России.