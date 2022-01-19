Наталья Поклонская не будет послом в Кабо-Верде

Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, до этого — прокурором Крыма. С 2016 по 2019 г. занимала должность заместителя главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, затем — замглавы думского комитета по международным делам. Поклонская также входила в состав комиссии Госдумы по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России.