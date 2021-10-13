Наталья Поклонская назначена послом России в Кабо-Верде
Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская назначена чрезвычайным и полномочным послом послом РФ в Кабо-Верде. Это следует из текста указа президента Владимира Путина, опубликованного в среду на интернет-портале правовой информации.
Чиновница рассказала в интервью «РИА Новости», что уже прошла стажировку в МИДе и курсы в Дипломатической академии, а также собрала всю информацию о республике.
Кабо-Верде находится на Островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от западного побережья Африки. Послом России в этой стране с 2018 г. был Владимир Соколенко, который во вторник был освобожден от своих обязанностей другим президентским указом.
Поклонская, занимавшая должность зампреда думского комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, в этом году подала заявку на участие в праймериз «Единой России», однако в мае сняла свою кандидатуру в связи с новой работой.
В 2014 г. Поклонская была назначена прокурором Крыма после присоединения полуострова к России. В сентябре 2016 г. она была избрана депутатом Госдумы по списку «Единой России» и возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами.
В июле 2018 г. Поклонская стала единственным депутатом от партии, проголосовавшим против проекта закона о повышении пенсионного возраста. Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов тогда заявил, что ей нужно решить, готова ли она и дальше «работать в коллективе».
В 2019 г. Поклонская перешла из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где занимала должность зампредседателя, в комитет по международным делам.