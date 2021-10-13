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Наталья Поклонская назначена послом России в Кабо-Верде

Ведомости

Бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская назначена чрезвычайным и полномочным послом послом РФ в Кабо-Верде. Это следует из текста указа президента Владимира Путина, опубликованного в среду на интернет-портале правовой информации.

Чиновница рассказала в интервью «РИА Новости», что уже прошла стажировку в МИДе и курсы в Дипломатической академии, а также собрала всю информацию о республике.

Кабо-Верде находится на Островах Зеленого Мыса в Атлантическом океане в 600 км от западного побережья Африки. Послом России в этой стране с 2018 г. был Владимир Соколенко, который во вторник был освобожден от своих обязанностей другим президентским указом.

Поклонская, занимавшая должность зампреда думского комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, в этом году подала заявку на участие в праймериз «Единой России», однако в мае сняла свою кандидатуру в связи с новой работой.

В 2014 г. Поклонская была назначена прокурором Крыма после присоединения полуострова к России. В сентябре 2016 г. она была избрана депутатом Госдумы по списку «Единой России» и возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами.

В июле 2018 г. Поклонская стала единственным депутатом от партии, проголосовавшим против проекта закона о повышении пенсионного возраста. Руководитель фракции «Единой России» Сергей Неверов тогда заявил, что ей нужно решить, готова ли она и дальше «работать в коллективе».

В 2019 г. Поклонская перешла из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где занимала должность зампредседателя, в комитет по международным делам.

Ранее по теме: Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных