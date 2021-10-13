Наталья Поклонская назначена послом России в Кабо-Верде

В 2014 г. Поклонская была назначена прокурором Крыма после присоединения полуострова к России. В сентябре 2016 г. она была избрана депутатом Госдумы по списку «Единой России» и возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами.