Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

Поклонская, экс-прокурор Крыма, пришла в Госдуму в 2016 г. и возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами. В июле 2018 г. она оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. Руководитель фракции Сергей Неверов заявил, что ей нужно решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».