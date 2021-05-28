Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская снимает свою кандидатуру с праймериз «Единой России». Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.
«Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже», – сказала Поклонская, отметив, что снова сможет надеть китель, «только пусть останется интригой, какой именно».
Поклонская, экс-прокурор Крыма, пришла в Госдуму в 2016 г. и возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами. В июле 2018 г. она оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. Руководитель фракции Сергей Неверов заявил, что ей нужно решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».
В 2019 г. Поклонская перешла из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где работала заместителем его председателя, в комитет по международным делам. В настоящее время она является заместителем председателя этого комитета.