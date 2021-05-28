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Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «Единой России»

Ведомости

Депутат Госдумы Наталья Поклонская снимает свою кандидатуру с праймериз «Единой России». Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

«Я снимаю свою кандидатуру с праймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже», – сказала Поклонская, отметив, что снова сможет надеть китель, «только пусть останется интригой, какой именно».

Поклонская, экс-прокурор Крыма, пришла в Госдуму в 2016 г. и возглавила комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых депутатами. В июле 2018 г. она оказалась единственным депутатом фракции «Единая Россия», который проголосовал против пенсионной реформы. Руководитель фракции Сергей Неверов заявил, что ей нужно решить, готова ли она и дальше работать в «коллективе».

В 2019 г. Поклонская перешла из комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, где работала заместителем его председателя, в комитет по международным делам. В настоящее время она является заместителем председателя этого комитета.

Ранее по теме: Поклонская выступила против ограничения работы Twitter и YouTube в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных