Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Газета
Общество

Поклонская выступила против ограничения работы Twitter и YouTube в России

Ведомости

Замглавы Комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская не поддержала ограничение работы Twitter и YouTube в России. Об этом она заявила в интервью РБК.

«Я против ограничения всех этих соцсетей. Я против этого. Я не согласна. Я хочу, чтобы Россия была открыта», — заявила Поклонская. По ее словам, она выступает за то, чтобы у россиян была возможность свободно получать информацию. «Я за то, чтобы люди могли выходить и выражать свое мнение в соответствии с законом на собрания, на митинги. Нормальные митинги, без провокаций. Я за это, за демократическое общество», — сказала она.

16 марта замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. До этого, 10 марта, ведомство объявило о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение компанией требования об удалении запрещенных материалов. Субботин допустил замедление работы других соцсетей, если они не будут выполнять требования российского законодательства.

По мнению Роскомнадзора, с 2017 г. Twitter не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией, в частности посты о способах самоубийства и с призывами к нему, а также о методах изготовления и использования наркотиков. При этом за три года ведомство отправило соцсети более 28 тыс. запросов о блокировке запрещенной информации.

Ранее по теме: Замедление Twitter прошло неэффективно

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных