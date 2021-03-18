Поклонская выступила против ограничения работы Twitter и YouTube в России

«Я против ограничения всех этих соцсетей. Я против этого. Я не согласна. Я хочу, чтобы Россия была открыта», — заявила Поклонская. По ее словам, она выступает за то, чтобы у россиян была возможность свободно получать информацию. «Я за то, чтобы люди могли выходить и выражать свое мнение в соответствии с законом на собрания, на митинги. Нормальные митинги, без провокаций. Я за это, за демократическое общество», — сказала она.