Поклонская выступила против ограничения работы Twitter и YouTube в России
«Я против ограничения всех этих соцсетей. Я против этого. Я не согласна. Я хочу, чтобы Россия была открыта», — заявила Поклонская. По ее словам, она выступает за то, чтобы у россиян была возможность свободно получать информацию. «Я за то, чтобы люди могли выходить и выражать свое мнение в соответствии с законом на собрания, на митинги. Нормальные митинги, без провокаций. Я за это, за демократическое общество», — сказала она.
16 марта замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию. До этого, 10 марта, ведомство объявило о начале первичного замедления скорости работы Twitter в России в ответ на невыполнение компанией требования об удалении запрещенных материалов. Субботин допустил замедление работы других соцсетей, если они не будут выполнять требования российского законодательства.
По мнению Роскомнадзора, с 2017 г. Twitter не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией, в частности посты о способах самоубийства и с призывами к нему, а также о методах изготовления и использования наркотиков. При этом за три года ведомство отправило соцсети более 28 тыс. запросов о блокировке запрещенной информации.