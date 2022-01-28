Старшая дочь Назарбаева не вошла в новый состав политсовета правящей партии

Партия «Нур Отан» была создана в 1999 г. по инициативе самого Назарбаева, до сих пор он оставался ее единственным лидером. Экс-президент анонсировал передачу поста главы партии в ноябре прошлого года. После начала протестов в республике в начале года экс-президент и ряд его родственников лишились крупных должностей. Так, 5 января Назарбаев (с его слов, добровольно) передал Токаеву пост главы Совета безопасности, впоследствии парламент одобрил законопроекты об отмене пожизненного председательства елбасы в Ассамблее народа Казахстана и Совбезе.