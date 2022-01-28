Старшая дочь Назарбаева не вошла в новый состав политсовета правящей партии
Дарига Назарбаева, дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, не вошла в новый состав политического совета правящей партии страны «Нур Отан».
В пятницу, 28 января, прошел внеочередной съезд партии, на котором президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева избрали ее председателем. До этого пост занимал бывший глава государства Нурсултан Назарбаев. На этом же съезде в состав высшего представительного органа партии были внесены изменения, в результате которых его состав обновился более чем наполовину.
В частности, в новом списке членов совета не оказалось старшей дочери Назарбаева Дариги, которая также занимает должность депутата нижней палаты парламента. В середине января стало известно, что она будет находиться в отпуске до конца месяца в связи с реабилитацией после перенесенного COVID-19.
В состав политсовета также не вошли нынешний первый замглавы партии Бауржан Байбек, экс-премьер Аскар Мамин, госсекретарь Ерлан Карин, председатель Счетного комитета Наталья Годунова, секретарь Совбеза Асет Исекешев, аким (мэр) Алма-Аты, бывший премьер-министр Бакытжан Сагинтаев, аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, министр культуры и спорта Даурен Абаев, министр цифрового развития Багдат Мусин, а также бизнесмены Булат Утемуратов и Эдуард Огай, сообщает издание Vласть.
В новый состав вошли президент Касым-Жомарт Токаев, руководитель администрации президента Ерлан Кошанов и спикеры верхней и нижней палат парламента Маулен Ашимбаев и Нурлан Нигматулин. Кроме того, впервые в составе органа не оказалось премьер-министра страны, а также ни одного министра и акима, отмечает издание.
Партия «Нур Отан» была создана в 1999 г. по инициативе самого Назарбаева, до сих пор он оставался ее единственным лидером. Экс-президент анонсировал передачу поста главы партии в ноябре прошлого года. После начала протестов в республике в начале года экс-президент и ряд его родственников лишились крупных должностей. Так, 5 января Назарбаев (с его слов, добровольно) передал Токаеву пост главы Совета безопасности, впоследствии парламент одобрил законопроекты об отмене пожизненного председательства елбасы в Ассамблее народа Казахстана и Совбезе.
Со своих постов также ушли зятья Назарбаева: председатель правления «Казтрансойла» Димаш Досанов (муж младшей дочери экс-президента Алии), глава национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев (муж средней дочери Динары) и предправления QazaqGaz Кайрат Шарипбаев, которого казахстанские СМИ называют мужем Дариги Назарбаевой.
17 января племянник Назарбаева Самат Абиш был освобожден от должности первого замглавы Комитета нацбезопасности. 25 января с поста главы ЦИК был уволен Берик Имашев, который, по данным «Sputnik Казахстан», приходится сватом Дариге Назарбаевой. Внук Нурсултана Назрабаева Нурали Алиев женат на дочери Имашева Аиде.