CNN сообщил о росте напряженности между Байденом и Зеленским
В отношениях между президентами США и Украины нарастает напряженность на фоне разногласий из-за разных интерпретаций данных американской разведки о готовящемся Россией нападении на Украину, сообщает CNN со ссылкой на источники.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, реакция США по поводу возможного вторжения России разжигает панику и вызывает экономические потрясения внутри Украины, при этом Штаты все еще не ввели санкции против России, сообщили источники.
«Киеву было бы гораздо выгоднее принять сдерживающие меры, такие как немедленные санкции против "Северного потока", чем настойчивые устные предупреждения о неизбежной войне в течение последних нескольких месяцев, которые не дают никакого сдерживания, а фактически непреднамеренно негативно влияют на украинскую экономику», — цитирует телеканал советника президента.
Публичное преуменьшение угрозы раздражает президента США Джо Байдена и его советников, говорится в статье. Некоторые официальные лица в США считают, что поддержка Киева, в том числе в виде поставок военной техники, встречается украинским правительством «без особой благодарности». «Зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?» — говорит один из чиновников.
Состоявшиеся в четверг переговоры между Байденом и Зеленским не прошли гладко, заявил CNN высокопоставленный украинский чиновник.
«Кипящая напряженность достигла апогея в четверг вечером, когда Байден во время разговора с Зеленским, о котором просил украинский лидер, призвал Украину лучше подготовиться к потенциальному вторжению в феврале. Это был комментарий, который Зеленский счел снисходительным и с которым не согласился», — говорится в статье.
Источник в правительстве Украины тогда сообщил CNN, что Зеленский называет угрозу вторжения «опасной, но неоднозначной», а уверенности в том, что нападение произойдет, нет. В распространенном сообщении Белого дома, в свою очередь, говорится, что Байден «подтвердил» Зеленскому, что США «решительно отреагируют, если Россия вторгнется на Украину». Байден заявил, что в стране изучат возможность предоставления дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь украинской экономике в результате наращивания военной мощи России.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров опроверг содержание разговора Байдена и Зеленского. «Эти сообщения совершенно не соответствуют действительности, корректная информация содержится лишь в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное — домыслы и спекуляции», — написал Никифоров в Facebook.
Осенью прошлого года западные СМИ стали публиковать материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о якобы имеющихся у нее планах вторгнуться в республику. В МИДе и Кремле объяснили, что страна проводит учения и перемещает войска внутри своей территории по собственному усмотрению. Информацию о вторжении на Украину там опровергли. Директор департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев сказал, что Россия считает неприемлемой даже мысль о войне с республикой.