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Белый дом разработал пакеты санкций против «российской элиты»

Ведомости

Правительство США разработало санкционные списки в отношении представителей «российской элиты» и членов их семей на случай вторжения России на Украину, сообщила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Вошедшие в список люди «входят в ближайшее окружение Кремля и играют определенную роль в принятии правительственных решений или причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», пояснила она.

«Мы выработали конкретные санкционные пакеты в отношении как российских элит, так и членов их семей, если Россия пойдет на дальнейшее вторжение на Украину», — заявила Псаки. По ее словам, многие люди из этого списка особо уязвимы из-за их «глубоких финансовых связей» с Западом, а значит, они пострадают от санкций, которые привязывают их к западным финансовым системам.

25 января Байден допустил введение персональных санкций против президента России Владимира Путина при вторжении России на Украину. В целом США и ряд других европейских государств говорят о потенциальных ограничениях с осени прошлого года — тогда в СМИ стали появляться сообщения о скоплении российского военного контингента вблизи украинских границ и о якобы имеющихся у Москвы планах по вторжению в республику. На данный момент в США уже опубликовано несколько законопроектов, предполагающих санкции против высшего военно-политического руководства России, а также экономические, секторальные ограничения, санкции в отношении крупных компаний, в частности банков и сырьевых предприятий.

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13 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные ограничения можно приравнять к инициативе по разрыву отношений с США. По его словам, такие шаги Вашингтона не способствуют дальнейшему поиску взаимоприемлемых решений и формированию конструктивной атмосферы при обсуждении вопросов безопасности.

Кремль и Министерство иностранных дел России неоднократно опровергали информацию о планах по вторжению на Украину. 28 января об отсутствии эскалации заявил президент Украины Владимир Зеленский. До него об отсутствии признаков готовящегося нападения высказался министр обороны республики Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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