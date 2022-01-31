Песков оценил заявление МИД Британии о конфискации имущества бизнесменов

«Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю оно тревожное не только для нас, для наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона, и наверно это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур», — сказал Песков журналистам. По его словам, прозвучавшие в Лондоне предложения являются не санкциями, а «неприкрытой атакой на бизнес».