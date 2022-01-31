Песков оценил заявление МИД Британии о конфискации имущества бизнесменов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал тревожным заявление министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о возможной конфискации собственности российских бизнесменов в Лондоне. По его словам, такие предложения должны быть поводом для обеспокоенности международных финансовых структур.
«Это очень тревожное заявление из Лондона. Я думаю оно тревожное не только для нас, для наших компаний. Это демонстрирует изрядную непредсказуемость Лондона, и наверно это повод для серьезной обеспокоенности вообще для международных финансовых структур и бизнес-структур», — сказал Песков журналистам. По его словам, прозвучавшие в Лондоне предложения являются не санкциями, а «неприкрытой атакой на бизнес».
«Давайте не будем забывать, что многие российские компании в качестве стратегических партнеров, стратегических соинвесторов, акционеров имеют также и крупные британские компании. И фактически кабинет министров Великобритании угрожает в том числе и своему крупному бизнесу. Это тревожное очень заявление», — сказал Песков, добавив, что заявление Лиз Трасс подрывает инвестиционную привлекательность Великобритании и «вообще привлекательность Великобритании как таковой».
В случае принятия подобных ограничительных мер Москва предложит ответные меры: они, по словам Пескова, «будут сформулированы исключительно с учетом наших собственных интересов и исходя из наших собственных интересов».
30 января Лиз Трасс в интервью Sky News не исключила возможности конфискации собственности российских бизнесменов в Лондоне в рамках ужесточения санкционного режима из-за ситуации вокруг Украины. Отвечая на вопрос о том, не скажутся ли такие меры на британских инвесторах, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».
31 января The Times, ссылаясь на источники, сообщила, что британское правительство в понедельник может представить новый проект санкций против России. Ограничительные меры, по данным газеты, включают запрет на въезд для физических лиц, имеющих «стратегическое значение» для российских властей, а также блокировку активов энергетических компаний.