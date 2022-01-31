FT: США готовят санкции против руководства российских госкомпаний
США разработали новые санкции, которые будут введены против России в случае ее вторжения на Украину. Предполагаемые ограничения затронут чиновников, высших должностных лиц, членов советов директоров государственных компаний из любых секторов экономики, а также супругов и детей этих людей, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
Конкретные имена газета не назвала, тем не менее, по ее данным, речь идет о лицах, которые «входят или близки к внутренним кругам Кремля», «играют определенную роль в принятии правительственных решений или, как минимум, причастны к дестабилизирующему поведению Кремля».
«Санкции отрезали бы их от международной финансовой системы и гарантировали бы, что они и члены их семей больше не смогут пользоваться преимуществами размещения своих денег на Западе, а также посещать элитные западные университеты», — заявили высокопоставленные чиновники администрации президента США Джо Байдена.
Сейчас лица, о которых идет речь, «особенно уязвимы» из-за «тесных финансовых связей с Западом», рассказали собеседники издания. Санкции против членов семей необходимы, чтобы они не смогли избежать ограничений через супругов и детей, пояснили источники газеты.
Отмечается, что США разработали эти санкции против России за якобы возможное вторжение на Украину в координации с союзниками. Ранее сегодня издание The Times со ссылкой на источники сообщило, что правительство Великобритании может закрыть въезд для людей, которые имеют «стратегическое значение» для российских властей, а также заблокировать активы энергетических компаний. Кроме того, министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс не исключила возможности конфискации собственности российских бизнесменов в Лондоне.
25 января Байден допустил введение персональных санкций против президента России Владимира Путина при вторжении России на Украину. В целом США и ряд других европейских государств говорят о потенциальных ограничениях с осени прошлого года — тогда в СМИ стали появляться сообщения о скоплении российского военного контингента вблизи украинских границ и о якобы имеющихся у Москвы планах по вторжению в республику. На данный момент в США уже опубликовано несколько законопроектов, предполагающих санкции против высшего военно-политического руководства России, а также экономические, секторальные ограничения, санкции в отношении крупных компаний, в частности банков и сырьевых предприятий.
13 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные ограничения можно приравнять к инициативе по разрыву отношений с США. По его словам, такие шаги Вашингтона не способствуют дальнейшему поиску взаимоприемлемых решений и формированию конструктивной атмосферы при обсуждении вопросов безопасности.
Кремль и Министерство иностранных дел России неоднократно опровергали информацию о планах по вторжению на Украину. 28 января об отсутствии эскалации заявил президент Украины Владимир Зеленский. До него об отсутствии признаков готовящегося нападения высказался министр обороны республики Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.