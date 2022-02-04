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Посол заявил о возможности присутствия российских военных в Никарагуа

Ведомости

Закон Никарагуа допускает военное присутствие в стране некоторых иностранных государств, в том числе России. Об этом заявил посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.

«Сандинистское правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории. Он предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США, для обмена опытом в сфере ВТС, проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью», — сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».

Хохоликов напомнил, что российские военные специалисты открыто и законно работают в Никарагуа, а корабли и самолеты, как и прежде, будут посещать порты и аэродромы центральноамериканской страны при необходимости. Сотрудничество между двумя странами предусматривает в том числе наращивание взаимодействия в военной сфере, отметил посол, добавив, что оно не направлено против других государств.

В январе президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа обсудил тему развития сотрудничества во всех областях, включая военно-техническую. В ответ на это замглавы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил 2 февраля, что в Лондоне наблюдают за действиями России во всех трех странах и обеспокоены усилением российского присутствия в регионе.

США, в свою очередь, заявили о готовности принять меры в случае, если Россия начнет поставлять оружие странам Латинской Америки. В Вашингтоне также пообещали действовать решительно в случае, если в регионе появятся российские войска. Тему развертывания военной инфраструктуры РФ в Латинской Америке — в частности, в Венесуэле или на Кубе — затронул замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVi, опубликованном 13 января. Он отказался однозначно высказаться о возможности такого решения, отметив, что оно будет зависеть от действий США. Рябков также сослался на слова Владимира Путина, который ранее говорил о возможности проведения «мероприятий по линии российского военно-морского флота».

Ранее по теме: В США пообещали ответить в случае появления войск России в Латинской Америке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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