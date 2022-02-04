Посол заявил о возможности присутствия российских военных в Никарагуа

США, в свою очередь, заявили о готовности принять меры в случае, если Россия начнет поставлять оружие странам Латинской Америки. В Вашингтоне также пообещали действовать решительно в случае, если в регионе появятся российские войска. Тему развертывания военной инфраструктуры РФ в Латинской Америке — в частности, в Венесуэле или на Кубе — затронул замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVi, опубликованном 13 января. Он отказался однозначно высказаться о возможности такого решения, отметив, что оно будет зависеть от действий США. Рябков также сослался на слова Владимира Путина, который ранее говорил о возможности проведения «мероприятий по линии российского военно-морского флота».