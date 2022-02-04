Посол заявил о возможности присутствия российских военных в Никарагуа
Закон Никарагуа допускает военное присутствие в стране некоторых иностранных государств, в том числе России. Об этом заявил посол России в Никарагуа, Гондурасе и Сальвадоре Александр Хохоликов.
«Сандинистское правительство ежегодно принимает закон относительно иностранного военного присутствия на никарагуанской территории. Он предусматривает возможность транзита и нахождения в Никарагуа военнослужащих и военной техники ряда стран, включая Россию и, кстати, США, для обмена опытом в сфере ВТС, проведения совместных учений и мероприятий в борьбе с наркотрафиком и оргпреступностью», — сказал дипломат в беседе с «РИА Новости».
Хохоликов напомнил, что российские военные специалисты открыто и законно работают в Никарагуа, а корабли и самолеты, как и прежде, будут посещать порты и аэродромы центральноамериканской страны при необходимости. Сотрудничество между двумя странами предусматривает в том числе наращивание взаимодействия в военной сфере, отметил посол, добавив, что оно не направлено против других государств.
В январе президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа обсудил тему развития сотрудничества во всех областях, включая военно-техническую. В ответ на это замглавы минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил 2 февраля, что в Лондоне наблюдают за действиями России во всех трех странах и обеспокоены усилением российского присутствия в регионе.
США, в свою очередь, заявили о готовности принять меры в случае, если Россия начнет поставлять оружие странам Латинской Америки. В Вашингтоне также пообещали действовать решительно в случае, если в регионе появятся российские войска. Тему развертывания военной инфраструктуры РФ в Латинской Америке — в частности, в Венесуэле или на Кубе — затронул замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVi, опубликованном 13 января. Он отказался однозначно высказаться о возможности такого решения, отметив, что оно будет зависеть от действий США. Рябков также сослался на слова Владимира Путина, который ранее говорил о возможности проведения «мероприятий по линии российского военно-морского флота».