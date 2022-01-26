Лавров рассказал об итогах переговоров Путина с главами Кубы и Венесуэлы
Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, в том числе в военно-технической, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме.
«В ходе недавних телефонных разговоров президента Путина со своими коллегами из этих трёх близких очень нам дружеских государств договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнёрства во всех без исключения областях», — рассказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Ранее в интервью RTVI замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Военно-морской флот России может провести мероприятия, если США будут провоцировать и продолжат оказывать давление на Россию. На вопрос, рассматривается ли развертывание российской военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе, Рябков ответил, что не будет ни подтверждать, ни опровергать это.
Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга 14 января заявил, что власти США будут действовать решительно, если Россия развернет свои войска в странах Латинской Америки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о таких планах ответил, что Россия в контексте нынешней ситуации думает, как обеспечить свою безопасность.