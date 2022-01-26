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Лавров рассказал об итогах переговоров Путина с главами Кубы и Венесуэлы

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с лидерами Кубы, Венесуэлы и Никарагуа договорился развивать сотрудничество во всех областях, в том числе в военно-технической, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе выступления в Госдуме.

«В ходе недавних телефонных разговоров президента Путина со своими коллегами из этих трёх близких очень нам дружеских государств договорились рассматривать дальнейшие пути углубления нашего стратегического партнёрства во всех без исключения областях», — рассказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в интервью RTVI замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Военно-морской флот России может провести мероприятия, если США будут провоцировать и продолжат оказывать давление на Россию. На вопрос, рассматривается ли развертывание российской военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе, Рябков ответил, что не будет ни подтверждать, ни опровергать это.

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга 14 января заявил, что власти США будут действовать решительно, если Россия развернет свои войска в странах Латинской Америки. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о таких планах ответил, что Россия в контексте нынешней ситуации думает, как обеспечить свою безопасность.

Ранее по теме: В Кремле прокомментировали слова Рябкова о военных базах в Латинской Америке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных