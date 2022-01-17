В Кремле прокомментировали слова Рябкова о военных базах в Латинской Америке

«Но говорить о каких-то конкретных сценариях… Вот мы знаем от госпожи Нуланд, что у США есть 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии рассматриваем, считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная. Не нужно делать сложным то, что настолько сложным не является. Вопросы предельно прямо заданы и предельно конкретно сформулированы. И мы надеемся, что, как уже и говорилось нашими американскими собеседниками на этой неделе, что-то им удастся сформулировать в письменном виде», — отметил пресс-секретарь российского лидера.