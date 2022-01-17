В Кремле прокомментировали слова Рябкова о военных базах в Латинской Америке
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное размещение военной инфраструктуры в Венесуэле и на Кубе, призвал не забывать о том, что речь идет о суверенных государствах. Об этом он сказал журналистам.
Ранее в интервью RTVI замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Военно-морской флот России может провести мероприятия, если США будут провоцировать и продолжат оказывать давление на Россию. На вопрос, рассматривается ли развертывание российской военной инфраструктуры, например, в Венесуэле или на Кубе, Рябков ответил, что не будет ни подтверждать, ни опровергать это. Власти США будут действовать решительно, если Россия развернет свои войска в странах Латинской Америки, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга 14 января.
«Там мы все-таки ведем речь о суверенных государствах, давайте не забывать об этом. Безусловно, в контексте нынешней ситуации, конечно же, Россия думает о том, как обеспечить собственную безопасность», — сказал Песков.
Он также напомнил о словах заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая 15 января сообщила о существовании 18 различных сценариев санкций в отношении России, которые Штаты подготовили в случае вторжения российских войск на Украину. 12 января на сайте сената США был опубликован законопроект, в котором предлагается ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину.
«Но говорить о каких-то конкретных сценариях… Вот мы знаем от госпожи Нуланд, что у США есть 18 сценариев. Мы тоже разные сценарии рассматриваем, считаем, что на самом деле их должно быть гораздо меньше, потому что постановка вопроса предельно корректная. Не нужно делать сложным то, что настолько сложным не является. Вопросы предельно прямо заданы и предельно конкретно сформулированы. И мы надеемся, что, как уже и говорилось нашими американскими собеседниками на этой неделе, что-то им удастся сформулировать в письменном виде», — отметил пресс-секретарь российского лидера.
17 декабря 2021 г. МИД России опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям и обеспечению безопасности. Документы предполагают отказ от разворачивания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования вне территории альянса, а также от расширения альянса на восток, ближе к российским границам. Консультации между Россией и США состоялись 10 января в Женеве, 12 января прошло заседание Совета Россия — НАТО, а 13 января — заседание постоянного совета ОБСЕ.
Песков назвал результаты встреч неудачными, а Рябков сообщил, что в ходе консультаций США и их союзники не дали ярко выраженного отрицательного ответа, но при этом не выразили готовности идти навстречу ключевым требованиям России. 11 января постпред США при НАТО Джулианна Смит в интервью CNN заявила об отсутствии больших возможностей для компромисса с Россией по вопросу нерасширения альянса НАТО, а первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на следующий день отметила, что часть предложений России по гарантиям безопасности являются «непроходными».
Тем не менее, министр иностранных дел России Сергей Лавров 14 января заявил, что Москва ожидает от США и НАТО письменного ответа по предложениям в сфере безопасности. При этом в контексте возможного отказа США от предложений РФ он напомнил о словах Путина: Москва «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности».