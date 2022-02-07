Канцлер ФРГ заявил о готовности ответить в случае вторжения России на Украину
Власти Германии готовы предпринять со своими союзниками необходимые шаги в случае вторжения России на Украину, заявил в интервью Washington Post канцлер Германии Олаф Шольц.
«Мы готовы предпринять вместе с нашими союзниками все необходимые шаги. И у нас есть очень четкое соглашение с правительством Соединенных Штатов о транзите газа и энергетическом суверенитете в Европе», — заявил Шольц.
По его словам, союзники будут поддерживать Украину и бороться за продолжение транзита российского газа через ее территорию. Шольц отметил, что не будет вдаваться в подробности, но ответ союзников по ЕС и НАТО «будет единым и решительным».
Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.
28 января об отсутствии эскалации на границе между двумя странами заявил президент Украины Владимир Зеленский. До него об отсутствии признаков готовящегося нападения высказался министр обороны республики Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
В июле прошлого года США и Германия опубликовали совместное заявление после переговоров глав государств, в котором говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Стороны тогда не смогли уладить разногласия по поводу газопровода «Северный поток — 2», но США отказались от дальнейших санкций против участников его строительства.