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Канцлер ФРГ заявил о готовности ответить в случае вторжения России на Украину

Ведомости

Власти Германии готовы предпринять со своими союзниками необходимые шаги в случае вторжения России на Украину, заявил в интервью Washington Post канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы готовы предпринять вместе с нашими союзниками все необходимые шаги. И у нас есть очень четкое соглашение с правительством Соединенных Штатов о транзите газа и энергетическом суверенитете в Европе», — заявил Шольц.

По его словам, союзники будут поддерживать Украину и бороться за продолжение транзита российского газа через ее территорию. Шольц отметил, что не будет вдаваться в подробности, но ответ союзников по ЕС и НАТО «будет единым и решительным».

Осенью прошлого года в западных СМИ, в частности в Bloomberg, стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению этой страны на Украину. В Москве, комментируя это, неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.

28 января об отсутствии эскалации на границе между двумя странами заявил президент Украины Владимир Зеленский. До него об отсутствии признаков готовящегося нападения высказался министр обороны республики Алексей Резников. Аналогичное мнение выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

В июле прошлого года США и Германия опубликовали совместное заявление после переговоров глав государств, в котором говорится о необходимости продления транзитного контракта между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» после 2024 г. на 10 лет. Стороны тогда не смогли уладить разногласия по поводу газопровода «Северный поток — 2», но США отказались от дальнейших санкций против участников его строительства.

Ранее по теме: Посольство ответило на заявление США о якобы подготовке провокации на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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