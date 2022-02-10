Посол России Антонов сообщил о продолжающихся угрозах выдворить его из США

В конце января Антонов утверждал, что госдеп США поставил вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского посла в Москве. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал это требование и угрозу выслать Антонова «хамством» и попросил генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша провести арбитраж из-за визовых проблем. С подобной просьбой Россия уже выступала в ноябре прошлого года: тогда сообщалось о систематических отказах во въездных визах как для сотрудников постпредства России при ООН, так и для делегатов из Москвы.