Посол России Антонов сообщил о продолжающихся угрозах выдворить его из США
Власти США до сих пор угрожают выдворить из страны посла России Анатолия Антонова в случае, если Москва не предоставит визы для сотрудников американских представительств. Об этом заявил сам посол журналистам в четверг, 9 февраля.
«Я подтверждаю эту американскую позицию. Действительно, ситуация, как она была, когда я впервые об этом сказал, так она осталась на сегодняшний день», — приводит его слова «РИА Новости».
В конце января Антонов утверждал, что госдеп США поставил вопрос о его выдворении, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского посла в Москве. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, назвал это требование и угрозу выслать Антонова «хамством» и попросил генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша провести арбитраж из-за визовых проблем. С подобной просьбой Россия уже выступала в ноябре прошлого года: тогда сообщалось о систематических отказах во въездных визах как для сотрудников постпредства России при ООН, так и для делегатов из Москвы.
По словам Антонова, 27 сотрудников российского посольства в Вашингтоне покинут страну к 30 января, еще 28 дипломатов — к 30 июня текущего года. Он добавил, что в посольстве России останется 184 работника, в том числе дипломаты и административно-технический персонал. Как утверждал Антонов, за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек.
Россия применила зеркальные меры: к 31 января 2022 г. страну должны были покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Очередные американские дипломаты будут отправлены в США из России до 1 июля 2022 г.
В апреле 2021 г. США объявили о высылке десяти российских дипломатов, среди которых, по мнению Вашингтона, были представители российских спецслужб. В тот же день были расширены санкции против России, включая ограничения на операции с российским госдолгом.
Спустя неделю Россия ограничила прием на работу граждан страны в дипломатические представительства «недружественных» государств, в список которых вошли США. После этого американское посольство сократило перечень оказываемых услуг, а выдачу виз россиянам допустило только в случаях вопросов «жизни и смерти».
В 2021 г. штат посольства США был урезан на 90% относительно 2016-го: если пять лет назад в нем работали 1200 человек, то с 1 августа прошлого года — 120. Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что количество дипломатов, работающих в посольстве США в Москве, начало сокращаться в соответствии с требованиями российской стороны.