МИД России потребовал от ООН вмешаться в ситуацию с выдачей виз США

В середине января 2022 г. посол России в США Анатолий Антонов заявил, что государственный департамент США поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам американского посла в Москве. К 31 января 2022 г. страну должны были покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Об этом 1 декабря заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Очередные американские дипломаты будут отправлены в США из России до 1 июля 2022 г.