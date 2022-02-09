МИД России потребовал от ООН вмешаться в ситуацию с выдачей виз США
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что передал генеральному секретарю организации Антониу Гуттеришу послание от имени главы МИД Сергея Лаврова с требованием провести арбитраж из-за проблем с визами США. Об этом Небензя рассказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Недавно я был у генерального секретаря и передал ему послание министра [иностранных дел РФ], в котором он перечисляет эти проблемы и требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье со страной пребывания для того, чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН», — пояснил Небензя (цитата по ТАСС).
По его словам, постпредство России при ООН испытывает давление из-за не урегулированных визовых вопросов с США. У российских дипломатов серьезные проблемы с продлением виз действующим сотрудникам, которые по истечении визы не могут покинуть страну. Россияне стараются напрямую контактировать с американской миссией и некоторые вопросы удается решить, однако это «несистемное решение проблемы», отметил Небензя.
Весной прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории. В список таких стран, в частности, попали США. В июле госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США придется сократить более 180 сотрудников в диппредставительствах Москвы, Владивостока и Екатеринбурга. В результате посольства США в этих городах закрылись, а в Москве перестали выдавать визы.
В середине января 2022 г. посол России в США Анатолий Антонов заявил, что государственный департамент США поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам американского посла в Москве. К 31 января 2022 г. страну должны были покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Об этом 1 декабря заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Очередные американские дипломаты будут отправлены в США из России до 1 июля 2022 г.