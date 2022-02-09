Газета
Политика

МИД России потребовал от ООН вмешаться в ситуацию с выдачей виз США

Ведомости

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что передал генеральному секретарю организации Антониу Гуттеришу послание от имени главы МИД Сергея Лаврова с требованием провести арбитраж из-за проблем с визами США. Об этом Небензя рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Недавно я был у генерального секретаря и передал ему послание министра [иностранных дел РФ], в котором он перечисляет эти проблемы и требует от генсека начать процедуру арбитража по соответствующей статье со страной пребывания для того, чтобы разобрать действия властей страны, которая обязана обеспечить условия для работы миссии при ООН», — пояснил Небензя (цитата по ТАСС).

По его словам, постпредство России при ООН испытывает давление из-за не урегулированных визовых вопросов с США. У российских дипломатов серьезные проблемы с продлением виз действующим сотрудникам, которые по истечении визы не могут покинуть страну. Россияне стараются напрямую контактировать с американской миссией и некоторые вопросы удается решить, однако это «несистемное решение проблемы», отметил Небензя.

Весной прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории. В список таких стран, в частности, попали США. В июле госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США придется сократить более 180 сотрудников в диппредставительствах Москвы, Владивостока и Екатеринбурга. В результате посольства США в этих городах закрылись, а в Москве перестали выдавать визы. 

В середине января 2022 г. посол России в США Анатолий Антонов заявил, что государственный департамент США поставил вопрос о его отъезде из Вашингтона, если Россия не выдаст визы охранникам американского посла в Москве. К 31 января 2022 г. страну должны были покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Об этом 1 декабря заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Очередные американские дипломаты будут отправлены в США из России до 1 июля 2022 г.

Ранее по теме: Посол России сообщил о высылке 27 российских дипломатов из США

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных