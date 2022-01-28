Посол России сообщил о высылке 27 российских дипломатов из США
«В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 г. предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 – к 30 июня», — сообщил Антонов.
Он отметил, что из первой группы уже уехали в Россию 23 человека, 29 января вернутся домой еще четыре человека. В посольстве России останется 184 работника, в том числе дипломаты и административно-технический персонал.
По словам Антонова, решение об ответных мерах остается за Москвой. «При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности», — подчеркнул он. Посол добавил, что Россия выступает за нормальные условия жизни дипломатов в России и США. Предложение Москвы аннулировать все ограничения в этой сфере остается в силе.
Вопрос работы загранпредставительств двух стран 12 октября обсудили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе встречи в Москве. Позднее МИД России предложил Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств. Дипломат отметил, что сторонам не удалось достигнуть большого прогресса по вопросам, связанным с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работой загранучреждений в двух странах.