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Посол России сообщил о высылке 27 российских дипломатов из США

Ведомости

27 сотрудников российского посольства в Вашингтоне покинут США к 30 января, еще 28 дипломатов – к 30 июня этого года, сообщил посол РФ Анатолий Антонов на странице диппредставительства в Facebook.

«В сентябре прошлого года американцы передали нам список из 55 сотрудников российских двусторонних дипмиссий, которым в 2022 г. предписано уехать из США в два этапа. 27 сотрудников должны покинуть страну к 30 января, еще 28 – к 30 июня», — сообщил Антонов.

Он отметил, что из первой группы уже уехали в Россию 23 человека, 29 января вернутся домой еще четыре человека. В посольстве России останется 184 работника, в том числе дипломаты и административно-технический персонал.

По словам Антонова, решение об ответных мерах остается за Москвой. «При любых обстоятельствах мы действуем на основе взаимности», — подчеркнул он. Посол добавил, что Россия выступает за нормальные условия жизни дипломатов в России и США. Предложение Москвы аннулировать все ограничения в этой сфере остается в силе.

Вопрос работы загранпредставительств двух стран 12 октября обсудили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе встречи в Москве. Позднее МИД России предложил Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств. Дипломат отметил, что сторонам не удалось достигнуть большого прогресса по вопросам, связанным с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работой загранучреждений в двух странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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