Захарова заявила об ухудшении дипломатических отношений с США

Она рассказала, что в России работает около 130 американских дипломатов, в миссии РФ в Вашингтоне и в генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200 россиян. «Заявляем в этой связи, что упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород – это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ», — подчеркнула Захарова.