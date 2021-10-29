Захарова заявила об ухудшении дипломатических отношений с США
Вашингтон потребовал, чтобы 55 российских дипломатов и административно-технических работников посольства покинули США в ближайшие месяцы, это может усугубить дипломатические отношения двух стран, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«С учетом выдвинутых Вашингтоном требований о том, что еще 55 наших дипломатов и административно-технических работников должны покинуть США в ближайшие месяцы (а это по сути означает высылку), обстановка на дипломатическом «фронте» только усугубится», — заявила Захарова, ее слова передает пресс-служба ведомства.
Она рассказала, что в России работает около 130 американских дипломатов, в миссии РФ в Вашингтоне и в генконсульствах в Нью-Йорке и Хьюстоне — менее 200 россиян. «Заявляем в этой связи, что упрямство в реализации конфронтационного сценария в расчете добиться односторонних преимуществ, перекрывая нам кислород – это путь в никуда. На каждое враждебное действие США последует оперативный и соразмерный, но не обязательно симметричный ответ», — подчеркнула Захарова.
Она призвала остановить эскалацию в отношениях и начать предметный, честный и взаимоуважительный разговор по всем «раздражителям» в двусторонних отношениях. Вашингтон хорошо знает, что для России предпочтителен вариант с полным обнулением всех накопившихся ограничений.
Вопрос работы загранпредставительств двух стран 12 октября обсудили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе встречи в Москве. Позднее МИД России предложил Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств. При этом Рябков после встречи с Нуланд заявил, что не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США. Дипломат отметил, что сторонам не удалось достигнуть большого прогресса по вопросам, связанным с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работой загранучреждений в двух странах.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. В список недружественных стран вошли США и Чехия.