Россия и США проведут еще один раунд переговоров по работе диппредставительств
Россия и США достигли договоренности о проведении еще одного раунда переговоров по проблеме ограничений работы посольств, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Госдепартамента США Неда Прайса.
«Мы договорились провести еще один раунд переговоров. Надеемся, что продолжение переговорного процесса позволит найти решение проблемы», — сказал Прайс на брифинге.
По его словам, Вашингтон рассчитывает добиться «паритета по числу персонала, взаимности в вопросе выдачи виз». «Нам нужно справедливое решение, гибкость», — отметил представитель Госдепа.
Вопрос работы загранпредставительств двух стран 12 октября обсудили заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе встречи в Москве. Позднее МИД России предложил Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств. При этом Рябков после встречи с Нуланд заявил, что не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США. Дипломат отметил, что сторонам не удалось достигнуть большого прогресса по вопросам, связанным с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работой загранучреждений в двух странах.
Президент России Владимир Путин 23 апреля подписал указ, в соответствии с которым посольствам и консульствам стран, совершающих недружественные действия в отношении России, запретили принимать на работу людей, находящихся на российской территории, а уже заключенные трудовые договоры предписано разорвать. В список недружественных стран вошли США и Чехия.
С 12 мая посольство США в Москве прекратило выдавать гражданам России любые неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а численность сотрудников американского консульского отдела в Москве сократилась на 75%. 1 апреля выдачу виз приостановило генконсульство США в Екатеринбурге, а до этого прекратило работу американское диппредставительство во Владивостоке. Ранее американская сторона неоднократно вводила ограничения на работу российских дипломатов на территории США.