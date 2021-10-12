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Нуланд назвала конструктивными переговоры в Москве

Ведомости

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд считает конструктивной встречу с представителями МИД России, сообщил в своем Twitter пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.

«Заместитель госсекретаря Нуланд: сегодня прошли конструктивные встречи для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с партнерами в МИД России», — написал Ребхольц.

Нуланд встречалась в Москве с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. В разговоре также принимал участие заместитель министра обороны России Александр Фомин. Рябков назвал разговор «предельно откровенным» и полезным, при этом отметил, что позиции сторон пока плохо стыкуются. Во время переговоров российская сторона предложила Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств. Помимо этого в разговоре с Нуланд Рябков подчеркнул, что в отношениях Москвы и Вашингтона требуется «реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга».

Ранее Нуланд заявляла, что основной темой ее переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения России и США. Для организации ее визита в Россию нескольких россиян исключили из санкционного списка США. Как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, визит Нуланд инициирован американской стороной.

Ранее по теме: МИД РФ предложил США снять ограничения по диппредставительствам

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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