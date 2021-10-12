Нуланд назвала конструктивными переговоры в Москве
Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд считает конструктивной встречу с представителями МИД России, сообщил в своем Twitter пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц.
«Заместитель госсекретаря Нуланд: сегодня прошли конструктивные встречи для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов с партнерами в МИД России», — написал Ребхольц.
Нуланд встречалась в Москве с замглавы МИД России Сергеем Рябковым. В разговоре также принимал участие заместитель министра обороны России Александр Фомин. Рябков назвал разговор «предельно откровенным» и полезным, при этом отметил, что позиции сторон пока плохо стыкуются. Во время переговоров российская сторона предложила Вашингтону снять все взаимные ограничения на работу диппредставительств. Помимо этого в разговоре с Нуланд Рябков подчеркнул, что в отношениях Москвы и Вашингтона требуется «реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга».
Ранее Нуланд заявляла, что основной темой ее переговоров в Москве станут стабильные и предсказуемые отношения России и США. Для организации ее визита в Россию нескольких россиян исключили из санкционного списка США. Как сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова, визит Нуланд инициирован американской стороной.