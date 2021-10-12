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МИД РФ предложил США снять ограничения по диппредставительствам

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе встречи в Москве 12 октября обсудили вопрос работы загранпредставительств двух стран, сообщает пресс-служба МИД России.

В сообщении ведомства по итогам переговоров Рябкова и Нуланд отмечается, что российская сторона предлагает Вашингтону снять все взаимные ограничения, которые государства вводили на протяжении последних лет.

«Обсуждены состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», — говорится в сообщении ведомства.

Помимо этого в разговоре с Нуланд Рябков подчеркнул, что в отношениях Москвы и Вашингтона требуется «реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга». В ведомстве также отметили, что в разговоре принимал участие заместитель министра обороны России Александр Фомин.

Вскоре после встречи Рябков в интервью «Интерфаксу» заявил, что Москва не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США. Дипломат отметил, что сторонам не удалось достигнуть большого прогресса по вопросам, связанным с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работой загранучреждений в двух странах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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