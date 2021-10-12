МИД РФ предложил США снять ограничения по диппредставительствам
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в ходе встречи в Москве 12 октября обсудили вопрос работы загранпредставительств двух стран, сообщает пресс-служба МИД России.
В сообщении ведомства по итогам переговоров Рябкова и Нуланд отмечается, что российская сторона предлагает Вашингтону снять все взаимные ограничения, которые государства вводили на протяжении последних лет.
«Обсуждены состояние и перспективы развития отношений между двумя странами. Особое внимание уделено вопросам, касающимся функционирования загранпредставительств России и США на территории друг друга. С российской стороны было подчеркнуто, что враждебные антироссийские действия без ответа не останутся, но в Москве не стремятся к дальнейшей эскалации. Предлагаем снять все ограничения, вводившиеся с обеих сторон на протяжении последних нескольких лет», — говорится в сообщении ведомства.
Помимо этого в разговоре с Нуланд Рябков подчеркнул, что в отношениях Москвы и Вашингтона требуется «реалистичный подход, предполагающий их выстраивание на основе принципов равноправия и взаимного учета интересов друг друга». В ведомстве также отметили, что в разговоре принимал участие заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Вскоре после встречи Рябков в интервью «Интерфаксу» заявил, что Москва не исключает дальнейшего обострения в отношениях с США. Дипломат отметил, что сторонам не удалось достигнуть большого прогресса по вопросам, связанным с выдачей виз, восстановлением численности дипперсонала и работой загранучреждений в двух странах.