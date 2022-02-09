МИД РФ объявил о сокращении численности американских дипломатов в Москве

В сентябре 2021 г. США передали России список из 55 сотрудников российских дипмиссий, которым в 2022 г. предписано уехать из страны в два этапа. В конце января посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что 27 сотрудников российского посольства в Вашингтоне покинут страну к 30 января, еще 28 дипломатов – к 30 июня этого года. Он добавил, что в посольстве России останется 184 работника, в том числе дипломаты и административно-технический персонал. По словам Антонова, за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек. Эта негативная тенденция не меняется уже на протяжений нескольких лет, подчеркнул он.