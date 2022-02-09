МИД РФ объявил о сокращении численности американских дипломатов в Москве
Количество дипломатов, работающих в посольстве США в Москве, начало сокращаться в соответствии с требованиями российской стороны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Я фиксирую, что американская сторона следует нашим предписаниям. К сожалению, процесс сокращения персонала с обеих сторон продолжается. Это не наш выбор, но люди из американского посольства в Москве уезжают в соответствии с требованиями, которые мы выдвинули», — подчеркнул Рябков (цитата по «Интерфаксу»). Таким образом он ответил на вопрос о том, началось ли сокращение численности американских дипломатов в Москве в ответ на высылку 27 сотрудников российского дипведомства из Вашингтона.
В сентябре 2021 г. США передали России список из 55 сотрудников российских дипмиссий, которым в 2022 г. предписано уехать из страны в два этапа. В конце января посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что 27 сотрудников российского посольства в Вашингтоне покинут страну к 30 января, еще 28 дипломатов – к 30 июня этого года. Он добавил, что в посольстве России останется 184 работника, в том числе дипломаты и административно-технический персонал. По словам Антонова, за время его пребывания в должности более 120 дипломатов и сотрудников российского посольства были выдворены из США, вместе с семьями это более 300 человек. Эта негативная тенденция не меняется уже на протяжений нескольких лет, подчеркнул он.
Москва применила зеркальные меры по отношению к американским дипломатам. 1 декабря 2021 г. официальный представитель МИД Мария Захарова объявила, что к 31 января 2022 г. страну должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Тогда она отметила, что если США не откажутся от трехлетнего ограничения и не пойдут на компромисс, очередные американские дипработники будут отправлены в США из России до 1 июля 2022 г.
Антонов также отметил, что госдепартамент угрожает выслать его самого, если Москва не выполнит требования по выдаче виз охранникам американского посла в России Джона Салливана. Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь назвал это требование и угрозу выслать Антонова «хамством». Лавров предложил нормализовать эту ситуацию госсекретарю США Энтони Блинкену на встрече в Женеве. Речь идет о предложении обнулить все взаимные высылки дипломатов, закрытие дипмиссий и изъятие дипломатической собственности и прочие ограничения. Глава МИД отметил, что ждет реакции на это предложение от Блинкена, которую он может представить на следующей встрече.