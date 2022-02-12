МИД Германии рекомендовал своим гражданам покинуть Украину
МИД ФРГ рекомендовал гражданам Германии покинуть Украину, если их пребывание в стране не является обязательным. Предостережение ведомство опубликовало в субботу на своем сайте.
«Если вы сейчас находитесь на Украине, то учитывайте, необходимо ли ваше пребывание там. Если нет, то выезжайте в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.
В сообщении МИДа также говорится, что напряженность в отношениях России и Украины растет на фоне «массового присутствия и передвижения российских воинских частей у границ Украины». В Германии считают, что военный не исключен конфликт.
24 января госдепартамент США предписал семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину и разрешил части дипломатов добровольно уехать из страны. Такое решение Вашингтон объяснил якобы имеющейся угрозой вторжения России на территорию республики. МИД Украины назвал решение США преждевременным шагом и проявлением чрезмерной предосторожности.
Также из-за «растущей угрозы со стороны России» вывозить часть сотрудников посольства в Киеве начала Великобритания, а Австралия, по информации издания Sydney Morning Herald, призвала родственников своих дипломатов, находящихся в Киеве, покинуть Украину.
Российский МИД принял решение оптимизировать штаты загранучреждений на Украине в связи с опасениями возможных провокаций Киева или третьих стран, сообщила также сегодня официальный представитель ведомства Мария Захарова.